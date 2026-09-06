Apagones por la guerra en Sudán impulsan energía solar, pero el costo excluye a muchos

Un técnico limpia paneles solares instalados en el tejado de una vivienda en Omdurmán, en las afueras de Jartum, Sudán, el 23 de julio de 2026. (Foto AP/Mohnd Blal) AP

“Estamos sufriendo muchísimo”, afirmó Al-Mansour, que vive con sus tres hijos en Omdurman, a las afueras de la capital, Jartum.

“Cuando los niños llegan a la escuela por la mañana, no encuentran electricidad allí, así que se ven obligados a regresar a casa, donde tampoco hay", añadió. "Les resulta muy difícil estudiar con una temperatura tan alta”.

El ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un grupo paramilitar, combaten desde abril de 2023, han matado al menos a 59.000 personas —aunque grupos de ayuda señalan que la cifra podría ser mayor— y han desplazado a unos 13 millones.

El conflicto también ha puesto bajo presión una infraestructura eléctrica ya de por sí débil, lo que ha obligado a muchos sudaneses a buscar fuentes alternativas de energía, especialmente durante el sofocante calor del verano. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha estimado en 3.000 millones de dólares los daños infligidos a la red eléctrica.

“Recurrimos a la energía solar como una forma de adaptarnos a esta situación", explicó Al-Mansour, que sostiene a su familia con remesas de su esposo, quien trabaja en Arabia Saudí. "Sin embargo, no todo el mundo en Sudán puede permitirse esta solución”.

En los últimos meses, se han multiplicado en la capital las vallas publicitarias que anuncian paneles solares, baterías e inversores, a medida que más sudaneses consideran pasarse a la energía solar.

“Para una familia de bajos ingresos, instalar un sistema de paneles solares es un sacrificio enorme, pero una elección inevitable”, señaló Mohey Eddin Abu-Bark, propietario de un negocio de sistemas solares en Jartum, y añadió que un sistema solar doméstico típico de 10 kilovatios cuesta casi 5.000 dólares.

Manahel Madany, una funcionaria de 43 años con diabetes, no puede permitirse la transición, pese a necesitar electricidad constante para su refrigerador, donde guarda la insulina.

“Cada tres o cuatro días, me veo obligada a tirar todas mis reservas de insulina después que se echan a perder por el calor y los cortes de electricidad”, lamentó Madany.

La mujer vive en una casa de dos habitaciones con su madre y su hermana en Omdurmán y, como muchos sudaneses, las tres se ven obligadas a dormir en el patio de la vivienda para huir del calor abrasador en el interior.

“No todas las farmacias pueden permitirse instalar paneles solares para el almacenamiento médico, y por eso la mayoría de los medicamentos se han vuelto inaccesibles”, destacó Madany.

La Red de Médicos de Sudán, que monitorea la violencia en todo el país, advirtió que los continuos cortes de electricidad podrían afectar a los pacientes en los hospitales, especialmente a los enfermos renales que necesitan atención constante.

Al menos el 30% de la población de Sudán no tiene acceso a la electricidad, y las zonas rurales se llevan la peor parte, según el Banco Mundial. Las condiciones en los centros urbanos conectados a la red también se han deteriorado: en los últimos meses, los apagones han llegado a durar hasta 16 horas en muchas partes del país, según dos funcionarios del Departamento de Electricidad que hablaron con The Associated Press.

La producción de electricidad ha caído de 4.400 megavatios antes de la guerra a 1.100 megavatios, ya que muchas centrales eléctricas fueron impactadas por drones lanzados por las FAR, y casi la mitad de los mejores ingenieros y técnicos eléctricos de Sudán también han abandonado el país desde 2023, indicaron los funcionarios, citando una encuesta de un sindicato laboral local.

Ambos hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a los medios.

Sudán tiene un potencial ilimitado para generar energía solar, dadas las largas horas de sol que a menudo superan las 4.000 horas al año, según la ONU. Sin embargo, el alto costo inicial de los sistemas de energía solar importados y la depreciación de la moneda local descarrilan la transición hacia la energía limpia.

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Yassir Abdullah reportó desde Shendi, Sudán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP