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AP Fotos: Con 1 gol y 2 asistencias, Messi pone fin a su paso con la selección argentina

Un gol de penal, dos asistencias e incontables muestras de afecto marcaron el final de la trayectoria de Lionel Messi con la selección de Argentina el martes, en una victoria de 3-0 sobre Benín.