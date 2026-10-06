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AP Fotos: Con 1 gol y 2 asistencias, Messi pone fin a su paso con la selección argentina

Un gol de penal, dos asistencias e incontables muestras de afecto marcaron el final de la trayectoria de Lionel Messi con la selección de Argentina el martes, en una victoria de 3-0 sobre Benín.

Lionel Messi, de la selección de Argentina, convierte un penal ante Benin en el partido que marcó su despedida, el martes 6 de octubre de 2026 en Buenos Aires (AP Foto/Gustavo Garello)
Lionel Messi, de la selección de Argentina, convierte un penal ante Benin en el partido que marcó su despedida, el martes 6 de octubre de 2026 en Buenos Aires (AP Foto/Gustavo Garello) AP

Ante 85.000 personas en el estadio Monumental de Buenos Aires, el astro se despidió de la Albiceleste, tras 21 años de carrera, 126 goles, un campeonato del mundo en 2022 y dos títulos de la Copa América.

Aquí, una fotogalería del emotivo encuentro.

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FUENTE: AP

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