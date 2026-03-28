AP Explica: ataque hutí contra Israel aviva temores de nuevos ataques a barcos en el mar Rojo

Simpatizantes de los hutíes gritan consignas en una marcha contra la guerra de Israel y Estados Unidos en Irán, en Saná, Yemen, el viernes 27 de marzo de 2026. (AP Foto/Osamah Abdulrahman) AP

Los hutíes afirmaron haber disparado una andanada de misiles contra “sitios militares israelíes sensibles” en el sur de Israel, la primera desde el inicio de la guerra en Oriente Medio hace un mes. El ejército israelí indicó que interceptó un misil disparado desde Yemen.

Al ser consultado sobre los hutíes, el portavoz militar israelí, el general de brigada Effie Defrin, respondió: “Nos preparamos para una guerra en múltiples frentes”.

Los hutíes son una parte crucial del llamado “Eje de la Resistencia” de Irán, que incluye a grupos armados en Líbano, Irak y los territorios palestinos. Controlan Saná, la capital yemení, y gran parte del norte del país, y desde 2014 libran una guerra civil contra el gobierno reconocido internacionalmente y respaldado por una coalición liderada por Arabia Saudí.

A diferencia de Hezbollah en Líbano y de los grupos armados en Irak, los hutíes en Yemen se habían contenido durante un mes desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero.

Ahora que han entrado en la guerra al atacar con misiles a Israel, crecen las preocupaciones de que los hutíes puedan empezar a atacar la navegación en el mar Rojo. Un paso así perturbaría aún más la industria marítima y la economía mundial, ya que el cierre del estrecho de Ormuz ha sacudido los mercados y los precios de la energía. Los rebeldes también tienen la capacidad de atacar instalaciones petroleras en el golfo Pérsico, como lo hicieron anteriormente durante la guerra civil de Yemen.

Los hutíes dijeron que no permitirán que Estados Unidos e Israel utilicen el mar Rojo para atacar a Irán. “Nuestros dedos están en el gatillo”, afirmó el viernes en un comunicado el general de brigada Yahya Saree, portavoz militar del grupo.

Los ataques hutíes contra embarcaciones no solo elevarían aún más los precios del petróleo, sino que desestabilizarían “toda la seguridad marítima”, señaló Ahmed Nagi, analista principal sobre Yemen del International Crisis Group. “El impacto no se limitaría al mercado energético”.

Desde el cierre del estrecho de Ormuz, Arabia Saudí ha enviado millones de barriles de crudo al día a través de Bab el-Mandeb, en el extremo sur de la península arábiga.

El estrecho, de 32 kilómetros (20 millas) de ancho, es uno de los más transitados para el comercio mundial de petróleo. Una cuarta parte del comercio mundial de contenedores también pasa por el estrecho en su trayecto hacia y desde el canal de Suez. Interrumpir el tránsito por Bab al-Madab obliga a las navieras a desviar sus buques alrededor del cabo de Buena Esperanza, como hicieron en 2024 y 2025, lo que incrementa significativamente los costos.

Aproximadamente el 12% del comercio mundial suele pasar por Suez, incluido petróleo, gas natural, cereales y todo tipo de productos, desde juguetes hasta electrónicos.

“Sería devastador para muchos países”, señaló Nagi. “Si vemos más presión sobre los iraníes, o si hay alguna escalada, los hutíes se sumarán con dureza”.

El mar Rojo es un corredor crítico para el gas natural de Europa

Ataques de ese tipo añadirán más presión al suministro energético de los 27 países de la Unión Europea, que depende del gas natural importado para alimentar fábricas, generar electricidad y calentar hogares. Los buques cisterna que transportan gas natural licuado —que se enfría a temperaturas extremadamente bajas para viajar en barco en lugar de hacerlo a través de gasoductos— pasan habitualmente por el mar Rojo.

Desde noviembre de 2023 hasta enero de 2025, los hutíes atacaron más de 100 buques mercantes con misiles y drones, hundieron dos embarcaciones y mataron a cuatro marineros, y también lanzaron proyectiles contra Israel. Afirmaron que sus ataques eran en apoyo de Hamás durante la guerra en Gaza.

Estados Unidos e Israel respondieron con una dura campaña aérea en las zonas de Yemen controladas por los hutíes, en la que murieron muchas personas, incluida la mayor parte del gabinete aliado del grupo en Saná. El presidente Donald Trump detuvo los ataques de Estados Unidos contra los hutíes tras un acuerdo en el que los rebeldes dejaron de atacar barcos en el mar Rojo.

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La periodista de The Associated Press Isabel DeBre en Beirut contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP