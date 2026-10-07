Anulan en Gran Bretaña condenas de operadores encarcelados por manipular tasas de interés

Colin Berminghan, tercero desde la izquierda, y Alex Pabon, cuarto desde la derecha, celebran junto con partidarios, incluyendo el legislador David Davis (al final a la derecha) y abogados afuera del tribunal en Londres luego que sus condenas fueron anuladas, el 7 de octubre de 2026. (Jack Hudson/PA via AP) AP

El Tribunal de Apelación revocó las condenas por fraude de los ex empleados de Barclays Jonathan Mathew, Jay Merchant, Alex Pabon, Philippe Moryoussef y Colin Bermingham.

Los cinco fueron condenados entre 2016 y 2019 por delitos relacionados con influir en la London Inter-Bank Offered Rate, o Libor, y su equivalente en euros, el Euribor. Las tasas se utilizaban para fijar los tipos de interés de billones de dólares en productos financieros en todo el mundo.

La Corte Suprema del Reino Unido anuló las condenas de otros dos operadores en julio de 2025: Tom Hayes, ex operador de Citigroup y UBS, y Carlo Palombo, que trabajaba para Barclays. Determinó que las condenas fueron injustas porque los jueces de sus casos por separado dieron instrucciones inexactas a los jurados.

Los abogados de los otros cinco sostuvieron que los jurados en sus casos recibieron instrucciones casi idénticas y, por lo tanto, “sus juicios fueron injustos y sus condenas no son seguras”.

La Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido indicó que no solicitaría nuevos juicios para Hayes y Palombo y no se opuso a las apelaciones de los otros cinco acusados.

El Libor y el Euribor eran referencias clave que en su momento se usaban para fijar los tipos de interés desde préstamos empresariales hasta hipotecas y deudas de tarjetas de crédito. Se basaban en cifras presentadas a diario por grandes bancos internacionales, que informaban la tasa a la que podían pedir dinero prestado a otros bancos.

Durante la crisis financiera, los reguladores advirtieron que algunos bancos estaban presentando cifras del Libor artificialmente bajas para que sus instituciones parecieran más solventes, o enviando números falsos para lograr una tasa que les resultara más conveniente.

La Oficina de Fraudes Graves comenzó a investigar en 2012 los presuntos intentos de manipular el Libor. Eso finalmente condujo a la condena de nueve banqueros y a la absolución de otros 11.

Las tasas se eliminaron gradualmente en los últimos años, en parte porque se consideraba que agravaban la crisis financiera.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP