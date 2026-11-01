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Antonelli está al borde de hacer historia en el GP de Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Kimi Antonelli aspira a convertirse el domingo en el piloto más joven de la historia en ganar un campeonato de Fórmula 1 en el Gran Premio de la Ciudad de México.

El italiano Kimi Antonelli de la escudería Mercedes arriba a la sesión de la calificación al Gran Premio de México el sábado 31 de octubre del 2026. (AP Foto/Moises Castillo)
El italiano Kimi Antonelli de la escudería Mercedes arriba a la sesión de la calificación al Gran Premio de México el sábado 31 de octubre del 2026. (AP Foto/Moises Castillo) AP

Al piloto de Mercedes de 20 años le basta con terminar noveno, independientemente de los resultados de su compañero de equipo George Russell o del piloto de Ferrari Lewis Hamilton, sus rivales más cercanos. El italiano romper el récord establecido por Sebastian Vettel, quien se coronó campeón a los 23 años en 2010.

Antonelli, que ganó el Gran Premio de Estados Unidos la semana pasada desde la pole, partirá cuarto en la parrilla, mientras que Hamilton saldrá desde la pole position.

Russell comenzó la temporada como el piloto número 1 de Mercedes y ganó la primera carrera del año en Australia, pero desde entonces Antonelli ha ganado nueve grandes premios.

Antonelli también puede convertirse en el primer piloto italiano en ganar el título desde Alberto Ascari en 1953, mientras que Mercedes también puede asegurar el título de constructores el domingo por primera vez desde 2021.

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FUENTE: AP

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