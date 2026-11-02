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Anthropic reporta pérdida neta trimestral pese a que aumentaron sus ingresos hasta $17.000 millones

SAN FRANCISCO (AP) — Los ingresos trimestrales de Anthropic se dispararon hasta 17.000 millones de dólares, pero aun así registró una pérdida neta en los últimos tres meses, informó el gigante de la inteligencia artificial en una actualización de su solicitud de oferta pública inicial (OPI) publicada el lunes.

El sitio web y logos de Anthropic en la pantalla de una computadora, el jueves 26 de febrero de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Patrick Sison, Archivo)
El sitio web y logos de Anthropic en la pantalla de una computadora, el jueves 26 de febrero de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Patrick Sison, Archivo) AP

La empresa con sede en San Francisco, responsable del chatbot Claude, también reveló que se ha comprometido a gastar 895.400 millones de dólares en informática e infraestructura de IA, como centros de datos, incluidos 70.000 millones que deben desembolsarse en los próximos 12 meses.

Las cifras se dieron a conocer aproximadamente una semana después de que Anthropic presentó su solicitud original de OPI, como preparación para lo que se espera sea un debut arrollador en Wall Street a finales de este mes.

El documento, al igual que la presentación anterior, muestra que los ingresos de la compañía están creciendo, pero —como ocurre con sus rivales de IA— las ganancias siguen siendo difíciles de alcanzar.

Los ingresos de Anthropic se multiplicaron por 13 hasta 33.200 millones de dólares en los primeros nueve meses del año, pero reportó una pérdida neta de 104.000 millones de dólares, incluida una partida de 94.000 millones por un ajuste contable relacionado con acuerdos de financiamiento.

En términos trimestrales, Anthropic perdió 23.300 millones de dólares y tuvo ingresos de 17.000 millones.

La presentación no dio indicios de cuánto espera recaudar finalmente la empresa, ni a qué precio se fijarán las acciones cuando salga a bolsa. Anthropic ha dicho previamente que cotizará sus acciones en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo bursátil “ANT”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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