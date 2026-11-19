Anthony Edwards (5). de los Timberwolves de Minnesota, se desplaza con el balón frente a Jalen Suggs, izquierda, del Magic de Orlando, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el viernes 23 de octubre de 2026, en Orlando, Florida. (AP Foto/John Raoux) AP

Su presencia sigue siendo la norma en el chat grupal con sus compañeros, donde ofrece informes de visor sobre los rivales y levanta el ánimo en general.

El objetivo del escolta, en su séptima temporada, es volver al terreno lo antes posible y dejar atrás de una vez por todas el dolor intermitente con el que estuvo jugando.

Su meta no tiene un calendario definido más allá de la expectativa general de que regresará durante la temporada regular.

“No tengo ni idea. Cuando mi rodilla me diga que está lista, entonces yo estaré listo”, dijo el jueves, en su primera entrevista con reporteros desde el procedimiento artroscópico de limpieza al que se sometió el 29 de octubre.

Edwards estuvo lidiando con dolor en la rodilla derecha durante toda la temporada pasada y quedó limitado a 61 partidos, el número mínimo en su carrera. Luego sufrió una hiperextensión de la rodilla izquierda en la primera ronda de los playoffs, lo que le provocó una contusión ósea y lo dejó fuera durante dos duelos.

Edwards comentó que los entrenamientos de verano y el campamento de pretemporada transcurrieron lo suficientemente bien como para que sintiera que ya estaba fuera de peligro. Pero el dolor se le reavivó el 23 de octubre, durante el segundo partido de la temporada en Orlando.

Dos días más tarde, en la antesala del debut en casa contra Toronto, experimentó una hinchazón excesiva.

El 26 de octubre, tras anotar 47 puntos en una derrota en tiempo extra en Cleveland —lo que le dio un récord de la franquicia de 133 unidades en los primeros cuatro partidos—, Edwards se dio cuenta de que estaba jugando de prestado. Una resonancia magnética al día siguiente reveló un nuevo daño que no se había detectado en estudios anteriores.

“Soy el tipo de persona que nunca quiso operarse. Pensé que simplemente esto se iba a ir”, refirió.

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FUENTE: AP