americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Anthony Davis se perderá tiempo con Mavericks por daño en ligamentos de la mano, según fuente de AP

Anthony Davis tiene daño en los ligamentos de su mano izquierda, y el frecuentemente lesionado alero de los Mavericks de Dallas podría enfrentar una ausencia prolongada, dijo una persona con conocimiento de la lesión a The Associated Press el viernes.

Lauri Markkanen, centro, del Jazz de Utah, encesta con una bandeja, mientras Anthony Davis, izquierda, de los Mavericks de Dallas, sufre una lesión en la mano durante la acción durante la segunda mitad del partido de baloncesto de la NBA, el jueves 8 de enero de 2026, en Salt Lake City. (AP Foto/Tyler Tate)
Lauri Markkanen, centro, del Jazz de Utah, encesta con una bandeja, mientras Anthony Davis, izquierda, de los Mavericks de Dallas, sufre una lesión en la mano durante la acción durante la segunda mitad del partido de baloncesto de la NBA, el jueves 8 de enero de 2026, en Salt Lake City. (AP Foto/Tyler Tate) AP

Davis se lesionó al final de una derrota por 116-114 contra el Jazz de Utah el jueves por la noche. El diez veces All-Star estaba visiblemente adolorido en la banca antes de ir al vestuario. Pruebas adicionales revelaron la magnitud del daño, dijo la persona a la AP bajo condición de anonimato porque los detalles de la lesión no se han revelado públicamente.

La última lesión de Davis es un golpe significativo para los Mavericks mientras intentan averiguar cómo seguir adelante desde el intercambio por Davis que envió al joven superestrella Luka Doncic a los Lakers de Los Ángeles hace 11 meses.

El gerente general Nico Harrison, el artífice del acuerdo, fue despedido en noviembre después de que Dallas tuviera un comienzo lento. Los Mavericks están diez juegos por debajo de .500 y fuera de la imagen de los playoffs a menos de dos años de haber jugado en las Finales de la NBA.

Ha habido especulaciones sobre que Davis sea intercambiado nuevamente, pero la mayoría de eso se ha basado en que él esté saludable. La lesión en la mano podría dejarlo fuera hasta después de la fecha límite de intercambios del 5 de febrero.

Davis, de 32 años, se ha perdido 18 de los 31 juegos de los Mavericks esta temporada debido a lesiones en la pantorrilla y la ingle. Estaba cuidando una lesión abdominal cuando los Mavericks lo intercambiaron en febrero pasado, y la agravó nuevamente en su debut con Dallas. Davis estuvo fuera durante los siguientes 18 juegos.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente de EEUU, Donald Trump, responde a preguntas de los medios de comunicación durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 9 de enero de 2026. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump promete a empresas petroleras "completa seguridad" si invierten en Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla durante una conferencia de prensa el jueves 8 de enero de 2026 en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)

Jueza de EEUU prevé bloquear intento de cerrar programa de reunificación familiar

Esta imagen, tomada de un video proporcionado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, muestra al buque Munro de la Guardia Costera de Estados Unidos siguiendo al MV Bella 1 en el océano Atlántico el miércoles 7 de enero de 2026. (Departamento de Defensa a través de AP)

Fuerzas de EEUU interceptan otro petrolero sancionado en el mar Caribe, afirma Ejército

Un mural con imágenes de infraestructura petrolera en Caracas, Venezuela, el 6 de enero del 2026. (AP foto/Matías Delacroix)

México se sitúa como proveedor clave de petróleo a Cuba aunque Sheinbaum asegura que no se envía más

Destacados del día

Colapso o cambio: Marco Rubio lanza una advertencia directa al régimen cubano

"Colapso o cambio": Marco Rubio lanza una advertencia directa al régimen cubano

El presidente de EEUU, Donald Trump, responde a preguntas de los medios de comunicación durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 9 de enero de 2026. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump promete a empresas petroleras "completa seguridad" si invierten en Venezuela

Trump afirma que Cuba cuelga de un hilo y sugiere que el régimen está cerca de caer

Trump afirma que Cuba "cuelga de un hilo" y sugiere que el régimen está "cerca" de caer

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla durante una conferencia de prensa el jueves 8 de enero de 2026 en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)

Jueza de EEUU prevé bloquear intento de cerrar programa de reunificación familiar

Activista de Extrema Izquierda abatida en Minneapolis pertenecía a grupo anti ICE que interfería en operativos federales

Activista de Extrema Izquierda abatida en Minneapolis pertenecía a grupo anti ICE que interfería en operativos federales

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter