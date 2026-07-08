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Angelinos recuperan a Trout tras lesión en el muslo y 17 juegos fuera, de cara al Juego de Estrellas

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — Los Angelinos de Los Ángeles activaron al jardinero central Mike Trout de la lista de lesionados el miércoles, justo a tiempo para el Juego de Estrellas en su querida Filadelfia.

Mike Trout, bateador designado de los Angelinos de Los Ángeles, espera por un lanzamiento durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Rangers de Texas, el miércoles 8 de julio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Julio Cortez)
Mike Trout, bateador designado de los Angelinos de Los Ángeles, espera por un lanzamiento durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Rangers de Texas, el miércoles 8 de julio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Julio Cortez) AP

Trout se perdió 17 juegos por una distensión en el tendón de la corva derecho sufrida mientras corría las bases en un partido el 17 de junio. El mánager de los Angelinos, Kurt Suzuki, puso a Trout como segundo en el orden y bateador designado contra los Rangers de Texas.

“Obviamente vamos a ver cómo se siente. Quizá al principio se lo quite de las manos. No estoy muy seguro de cómo lo voy a manejar todavía, pero está listo para jugar”, comentó Suzuki antes del juego, sobre su disposición a enviar a Trout de vuelta al jardín.

Trout, quien creció a 64 kilómetros (40 millas) de Filadelfia en Millville, Nueva Jersey, fue elegido por votación de los aficionados como titular del equipo de la Liga Americana para el Juego de Estrellas la próxima semana en el Citizens Bank Park.

El 12 veces All-Star no ha podido participar en el evento de exhibición desde 2019, ya que quedó fuera por lesión tras sus selecciones de 2021 a 2023. Trout, tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana y dos veces Jugador Más Valioso del Juego de Estrellas, ha disfrutado de una temporada de recuperación con un OPS de .866, el mejor del equipo, con 17 jonrones y 36 carreras impulsadas en 74 juegos.

Los Angelinos designaron al infielder Donovan Walton para asignación para hacerle espacio en el roster.

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