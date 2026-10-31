Andrew Novak vuelve a firmar 62 y amplía a seis golpes su ventaja en el Abierto de México

Lo único que reprocharle a Novak en Vidanta Vallarta fue perder el control en el hoyo 12, par 5, tras un golpe de 279 yardas que se detuvo a 20 pies para un eagle.

Eso formó parte de su sublime actuación de tres birdies y un águila, con el que estiró su ventaja hasta siete golpes. Incluso cuando tuvo una bola en el rough muy por debajo de sus pies, la golpeó con fuerza y la dejó a 6 pies en el 14 para un birdie.

Novak está con 23 bajo par (190), listo para su primer título individual en el PGA Tour. Su única otra victoria fue en equipo con Ben Griffin en el Zurich Classic de Nueva Orleans el año pasado.

Firmó la vuelta más baja del día mientras jugaba en el último grupo, y llega a la ronda final tras tarjetas de 61 y 62.

“Muy parecido, quizá un poco desprolijo al final”, comentó Novak sobre las dos rondas. “Pero el putter lo salvó”.

Embocó un par de 6 pies en el 16 y metió un putt de par de 10 pies en el 17 después de quedarse corto.

Matthieu Pavon, de Francia, hizo birdie en sus dos últimos hoyos para un 65 y se colocó a seis golpes. Doug Ghim entregó un 64 y quedó un golpe más atrás.

“Me facilita estar en mi propia burbuja porque sé que probablemente tendría que pasar algo importante para que yo tenga una oportunidad mañana”, expresó Ghim. “Haré lo mejor posible para meterle algo de presión y ver qué pasa”.

Pavon también necesita algo especial, aunque ya está teniendo una buena semana si puede mantener su posición. Su exención de dos años por ganar en Torrey Pines en 2024 se vence este año. Pavon llegó al Abierto de México en el puesto 140 de la FedEx Cup. Un segundo lugar lo movería apenas dentro del top 100.

Kihei Akina, estudiante de segundo año de 20 años en BYU, se serenó tras comenzar con bogey-bogey y firmó un 68, colocándose a nueve golpes, empatado en el séptimo lugar. Otro resultado dentro del top 10 le daría otro punto en el programa acelerado PGA Tour University.

Todos persiguen a Novak, que solo ha cometido tres bogeys en 54 hoyos.

“Quería respaldar una vuelta muy baja con otra baja, pero normalmente no lo esperaba”, señaló Novak. “Por lo general esperas que haya algo de margen, y solo tienes que tener paciencia al día siguiente. Hoy todavía salí atacando, estaba tirando dardos, metiendo putts y tratando de no estorbarme a mí mismo”.

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FUENTE: AP