Andrew Novak lidera el Abierto de México por 3 golpes tras una ronda de 61

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Novak realizó un buen drive en el alcanzable hoyo 13, par 4, y embocó un putt de 12 pies para eagle. Parecía que la segunda ronda se encaminaba a un duelo mano a mano hasta la meta entre él y Ben Griffin.

Pero en el hoyo 15, par 4, Griffin mandó su tiro de salida al agua y tuvo que arreglárselas para salvar un bogey, mientras que Novak embocó un putt de birdie desde poco más de 15 pies para un cambio de dos golpes.

Novak cerró con un putt de 20 pies para birdie y terminó con 128, 14 bajo par y tres golpes por delante de un grupo de cinco jugadores que incluía a Griffin (67) y a Kihei Akina, el estudiante de 20 años en BYU que firmó 64 para registrar su novena ronda de 67 o menos en sus últimas cuatro participaciones en la Gira de la PGA.

También estaban en la pelea el francés Matthieu Pavón (66), el belga Adrien Dumont du Chassart (67) y el japonés Kensei Hirata (68).

“Me separé un poco, pero vamos a mitad de camino. Queda muchísimo golf por jugar”, manifestó Novak. “Voy a tener que salir y seguir atinando a muchos fairways. Si estoy golpeando con mis hierros así, voy a poder darme muchas oportunidades”.

Las condiciones han sido favorables para los recorridos en Vidanta Vallarta. La puntuación promedio de las dos primeras rondas fue de aproximadamente dos golpes por debajo del par. El corte quedó en 138, cuatro bajo par.

Entre quienes no lograron avanzar al fin de semana estuvieron Tony Finau, quien falló un putt de 6 pies para potencial birdie en el hoyo final y firmó un 71, con lo que se quedó fuera del corte por uno, y el campeón del Abierto de Estados Unidos Wyndham Clark (73), el único jugador del top 10 del mundo presente en el certamen. Alvaro Ortiz, quien creció en la cercana ciudad de Guadalajara, superó un doble bogey en el hoyo 18 al dar la vuelta y firmó 68. Estaba a cinco golpes, el mexicano con la puntuación más baja de cara a las dos rondas finales. ___ Vea aquí la cobertura completa de golf de AP FUENTE: AP

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