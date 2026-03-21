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Andre Drummond, de los 76ers, recibe multa de 25.000 dólares de la NBA por gesto objetable

NUEVA YORK (AP) — El pívot de los 76ers de Filadelfia Andre Drummond, fue multado 25.000 dólares por lo que la liga describió como un gesto objetable mientras estaba en la cancha.

Andre Drummond de los 76ers de Filadelfia salta para anotar frente a Donovan Clingan de los Trail Blazers de Portland el domingo 15 de marzo del 2026. (AP Foto/Matt Rourke)
Andre Drummond de los 76ers de Filadelfia salta para anotar frente a Donovan Clingan de los Trail Blazers de Portland el domingo 15 de marzo del 2026. (AP Foto/Matt Rourke) AP

El vicepresidente ejecutivo de la NBA y jefe de operaciones de baloncesto, James Jones, anunció el sábado la sanción.

El incidente ocurrió cuando faltaban ocho segundos para el final del tercer cuarto de la victoria de los 76ers el jueves por 139-118 en Sacramento.

Tras encestar un triple, Drummond pareció hacer un gesto de disparo en dirección al banquillo de los Kings, según un informe publicado.

Drummond terminó el partido con 13 puntos, al acertar 3 de 3 desde detrás del arco, y 11 rebotes.

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FUENTE: AP

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