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Andoni Iraola se irá de Bournemouth al final de la temporada

BOURNEMOUTH, Inglaterra (AP) — Andoni Iraola no seguirá como técnico Bournemouth al final de la temporada tras no lograr un acuerdo para un nuevo contrato con el club de la Liga Premier

El técnico de Bournemout, Andoni Iraola, durante el partido contra Arsenal en la Liga Premier, el sábado 11 de abril de 2026, en Londres. (AP Photo/Dave Shopland)
El técnico de Bournemout, Andoni Iraola, durante el partido contra Arsenal en la Liga Premier, el sábado 11 de abril de 2026, en Londres. (AP Photo/Dave Shopland) AP

Iraola expresó el martes en un comunicado en el sitio web del club que “siento que este es el momento adecuado para dar un paso al costado, pero siempre guardaré recuerdos fantásticos de este club”.

“Estoy orgulloso de lo que hemos logrado juntos”, agregó.

El técnico español, que anteriormente cosechó éxitos con el Rayo Vallecano, incluido el ascenso a La Liga en 2021, asumió el cargo en Bournemouth en 2023. Mejoró a los Cherries tres puestos en la tabla hasta el 12do lugar y recibió un nuevo contrato hasta 2026. Luego terminaron novenos la temporada pasada con un récord de puntos del club. Actualmente están en la 11ma plaza y en la pelea por las copas europeas, a solo tres puntos del Chelsea, que ocupa el sexto puesto.

Bournemouth logró una memorable victoria 2-1 ante el líder Arsenal el sábado.

Andoni, de 43 años, ha sido, a lo largo de 108 partidos, el entrenador más exitoso de los Cherries en la Premier, con el mayor porcentaje de victorias y el mejor promedio de puntos por partido.

“Andoni ha sido fundamental para dar forma al rumbo de este club de fútbol. Aportó intensidad, innovación y una filosofía clara que elevó al AFC Bournemouth tanto dentro como fuera del campo", afirmó el presidente del club, Bill Foley. "Estamos inmensamente agradecidos por su liderazgo y siempre guardaremos grandes recuerdos del tiempo que trabajamos juntos, así como de lo que conseguimos”.

Tiago Pinto, director deportivo del Bournemouth, también elogió el impacto del ex lateral derecho del Athletic Bilbao.

Andoni es alguien por quien siento una gran admiración, tanto como entrenador principal como persona. Su atención al detalle, inteligencia táctica y capacidad para sacar lo mejor de los jugadores es algo que hemos visto cada día", dijo Punto. "Por supuesto, respetamos su decisión y le agradecemos todo lo que ha hecho por este club de fútbol durante los últimos tres años”.

El preparador físico Pablo de la Torre también se marchará al final de la temporada.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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