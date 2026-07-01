americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Amnistía acusa a tres comandantes paramilitares de crímenes de guerra en Sudán

NAIROBI, Kenia (AP) — Tres altos comandantes de las fuerzas paramilitares de Sudán fueron señalados en un nuevo informe del grupo de derechos humanos Amnistía Internacional, que los acusa de haber supervisado crímenes de guerra durante el asedio y la toma de el-Fasher, en Darfur del Norte, en octubre.

ARCHIVO - Un soldado sudanés de las Fuerzas de Apoyo Rápido, en su vehículo en la provincia de Nilo Oriental, en Sudán, el 22 de junio de 2019. (AP Foto/Hussein Malla, archivo)
ARCHIVO - Un soldado sudanés de las Fuerzas de Apoyo Rápido, en su vehículo en la provincia de Nilo Oriental, en Sudán, el 22 de junio de 2019. (AP Foto/Hussein Malla, archivo) AP

Las Fuerzas de Apoyo Rápido, o FAR, cometieron crímenes de lesa humanidad y actos de limpieza étnica durante el asalto a la ciudad, indicó la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, el miércoles durante la presentación del informe en Nairobi, la capital de la vecina Kenia. También pidió un alto el fuego inmediato y el despliegue de una fuerza de protección de Naciones Unidas para salvaguardar a la población civil.

Más de 6.000 personas murieron en tres días en octubre de 2025, cuando las FAR tomaron el-Fasher en un ataque que, según expertos de la ONU, presentaba las “señales distintivas de un genocidio”.

Amnistía Internacional analizó nueve videos que mostraban a un comandante de las FAR ejecutando a civiles, a otro torturando a detenidos y a un tercero ordenando la tortura de prisioneros.

Callamard sostuvo que las FAR cometieron asesinatos, traslados forzosos, encarcelamientos, torturas, violaciones, esclavitud sexual, otras formas de violencia sexual, esclavización, exterminio y persecución. Instó a la comunidad internacional a intervenir y detener los ataques contra civiles, que no encuentran “impedimentos”.

“También requiere reforzar la rendición de cuentas garantizando un apoyo suficiente para todos los mecanismos de rendición de cuentas existentes para Sudán, incluida la Corte Penal Internacional, y las misiones de investigación respaldadas por la ONU y la Unión Africana. Los comandantes identificados en el reporte deben ser investigados y, cuando exista evidencia admisible suficiente, procesados”, manifestó Callamard.

Las FAR no comentaron el informe de Amnistía. La organización indicó que compartió el reporte con el líder del grupo paramilitar, el general Mohamed Hamdan Dagalo, el mes pasado, pero no recibió respuesta.

La guerra en Sudán estalló en abril de 2023, tras las prolongadas tensiones entre el ejército y las fuerzas paramilitares. El conflicto se ha cobrado la vida de al menos a 59.000 personas, desplazó a unos 13 millones y empujó a muchas partes del país a la hambruna. Más de 30 millones de personas necesitan asistencia humanitaria.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un niño duerme en la calle ante casas dañadas por los sismos en Catia La Mar, Venezuela, el domingo 28 de junio de 2026. (AP Foto/Pedro Mattey)

Una fuerte réplica sacude Venezuela mientras los rescatistas buscan sobrevivientes

Residentes y rescatistas buscan entre los escombros dos días después de un sismo que remeció La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. (AP Foto/Juan Pablo Arraez)

Se reduce la ventana de tiempo para rescatar sobrevivientes en Venezuela tras 2 sismos mortales

ARCHIVO - Sergei Ivanov, representante especial de Rusia para la protección del medio ambiente y el transporte, asiste a un desfile militar del Día de la Victoria que conmemora el 75to aniversario de la derrota nazi en la Segunda Guerra Mundial, en la Plaza Roja de Moscú, Rusia, el miércoles 24 de junio de 2020. (Foto AP/Pavel Golovkin, Pool, archivo)

Muere Sergei Ivanov, exministro de Defensa ruso, a los 73 años; fue considerado sucesor de Putin

Trabajadores de rescate buscan entre los escombros de un edificio derruido tras un sismo, el jueves 25 de junio de 2026, en Caracas, Venezuela. (AP Foto/Ariana Cubillos)

LO ÚLTIMO: Suben a 589 los muertos por los sismos en Venezuela, dice presidenta encargada

Destacados del día

Bruno Rodríguez anuncia que conversaciones con EEUU no muestran progreso y lleva sanciones a la ONU

Bruno Rodríguez anuncia que conversaciones con EEUU "no muestran progreso" y lleva sanciones a la ONU

Kylian Mbappé (10) festaja con el técnico Didier Deschamps tras marcar el primer gol de Francia en el partido contra Suecia en los 16vos de final del Mundial, el martes 30 de junio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Frank Franklin II)

Mbappé comanda la maquinaria de Francia: 3-0 ante Suecia y va contra Paraguay en octavos

DURO GOLPE A TRUMP: la Corte Suprema mantiene la ciudadanía por nacimiento
ULTIMA HORA

DURO GOLPE A TRUMP: la Corte Suprema mantiene la ciudadanía por nacimiento

Matanzas sufre apagones de más de 70 horas y 8 subestaciones fuera de servicio por averías y robos

Matanzas sufre apagones de más de 70 horas y 8 subestaciones fuera de servicio por averías y robos

Los precios de la gasolina exhibidos en una gasolinera en Portland, Oregon, el 29 de abril del 2026. (AP foto/Jenny Kane)

Trump exige gasolina a 2,50 dólares por galón y advierte a minoristas: "se vienen grandes problemas" en EE.UU.

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter