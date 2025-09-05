americateve

TPS

Juez Chen bloquea intento de Trump de eliminar el TPS para venezolanos y haitianos

Un juez federal en Estados Unidos detuvo el intento del expresidente Donald Trump de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de inmigrantes venezolanos y haitianos.

Edward-M-Chen-Article-201803162147

La decisión judicial representa un alivio para estas comunidades, que enfrentaban el riesgo de perder su estatus migratorio y quedar expuestas a la deportación.

El fallo sostiene que la medida impulsada por Trump carecía de fundamentos legales sólidos y podría tener consecuencias humanitarias graves. Organizaciones de derechos humanos y activistas celebraron la decisión, destacando que el TPS ha sido esencial para brindar seguridad y estabilidad a quienes huyen de crisis políticas, sociales y económicas en sus países de origen.

La resolución judicial implica que los beneficiarios del TPS venezolano y haitiano podrán seguir protegidos de la deportación y mantener sus permisos de trabajo en Estados Unidos, al menos mientras continúe el proceso legal en curso.

