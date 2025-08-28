Golpe al Régimen de Maduro: Se escapa del helicoide Francisco Convit "Un Bolichico detenido por el régimen

Fuentes oficiales aseguran que la huida se produjo gracias a una compleja estrategia en la que habrían jugado un papel clave sobornos a funcionarios del penal, lo que permitió que Convit burlara los férreos controles de seguridad.
En un hecho que sacude a la cúpula chavista, Francisco Convit, conocido empresario venezolano vinculado al escándalo de los bolichicos, logró escapar del temido centro de reclusión del Helicoide, bajo la custodia directa del número dos del chavismo, Diosdado Cabello.
Convit, quien estaba detenido por causas de corrupción y lavado de dinero, era considerado una pieza clave dentro de las tramas financieras que comprometen a altos jerarcas del chavismo en negocios turbios relacionados con la industria eléctrica y petrolera.
La fuga no solo representa un duro golpe a la narrativa de control que busca imponer el régimen, sino que también deja en evidencia fracturas internas y el debilitamiento de las estructuras de seguridad que, hasta ahora, el chavismo presumía como impenetrables.
La participación indirecta de Diosdado Cabello, señalado como responsable de la custodia del prisionero, genera tensiones y cuestionamientos dentro de la propia dictadura. Analistas consideran que este episodio podría tener repercusiones políticas inmediatas, tanto en la imagen de Cabello como en la credibilidad del régimen frente a la comunidad internacional.
Francisco Convit era además una ficha clave para el régimen, ya que su fortuna, que supera los 2 billones de dólares, podía ser utilizada como herramienta de negociación o canje a cambio de ingentes sumas de dinero.
