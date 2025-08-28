americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Maduro

Golpe al Régimen de Maduro: Se escapa del helicoide Francisco Convit "Un Bolichico detenido por el régimen

En un hecho que sacude a la cúpula chavista, Francisco Convit, conocido empresario venezolano vinculado al escándalo de los bolichicos, logró escapar del temido centro de reclusión del Helicoide, bajo la custodia directa del número dos del chavismo, Diosdado Cabello.

Black Modern Vlogger YouTube Banner (69)

Fuentes oficiales aseguran que la huida se produjo gracias a una compleja estrategia en la que habrían jugado un papel clave sobornos a funcionarios del penal, lo que permitió que Convit burlara los férreos controles de seguridad.

Convit, quien estaba detenido por causas de corrupción y lavado de dinero, era considerado una pieza clave dentro de las tramas financieras que comprometen a altos jerarcas del chavismo en negocios turbios relacionados con la industria eléctrica y petrolera.

La fuga no solo representa un duro golpe a la narrativa de control que busca imponer el régimen, sino que también deja en evidencia fracturas internas y el debilitamiento de las estructuras de seguridad que, hasta ahora, el chavismo presumía como impenetrables.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ElNacionalWeb/status/1961144251120578909&partner=&hide_thread=false

La participación indirecta de Diosdado Cabello, señalado como responsable de la custodia del prisionero, genera tensiones y cuestionamientos dentro de la propia dictadura. Analistas consideran que este episodio podría tener repercusiones políticas inmediatas, tanto en la imagen de Cabello como en la credibilidad del régimen frente a la comunidad internacional.

Francisco Convit era además una ficha clave para el régimen, ya que su fortuna, que supera los 2 billones de dólares, podía ser utilizada como herramienta de negociación o canje a cambio de ingentes sumas de dinero.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ee. uu. dispuesto a usar todos los recursos para frenar el narcotrafico desde venezuela

EE. UU. dispuesto a usar todos los recursos para frenar el narcotráfico desde Venezuela

Destacados del día

Alerta sanitaria en Cuba: Embajada de EE. UU. advierte sobre brote de enfermedades transmitidas por mosquitos

Alerta sanitaria en Cuba: Embajada de EE. UU. advierte sobre brote de enfermedades transmitidas por mosquitos

Denuncian desaparición de una joven cubana en España: más de un año sin noticias de ella

Denuncian desaparición de una joven cubana en España: más de un año sin noticias de ella

Artista cubano Mucho Mosty denuncia robo en La Habana: le destrozaron el carro y lo vaciaron

Artista cubano Mucho Mosty denuncia robo en La Habana: le destrozaron el carro y lo vaciaron

Cubano de visita en CUBA denuncia extorsión tras robo de su Green Card: le piden $4,000 para devolverla

Cubano de visita en CUBA denuncia extorsión tras robo de su Green Card: le piden $4,000 para devolverla

Bomberos trabajan en el lugar de un edificio en llamas tras un ataque ruso en Kiev, Ucrania, la mañana del jueves 28 de agosto de 2025. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia ataca Kiev, matando a 21 y dañando oficinas de la UE

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter