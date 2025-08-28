Golpe al Régimen de Maduro: Se escapa del helicoide Francisco Convit "Un Bolichico detenido por el régimen

Compartir en:









Fuentes oficiales aseguran que la huida se produjo gracias a una compleja estrategia en la que habrían jugado un papel clave sobornos a funcionarios del penal, lo que permitió que Convit burlara los férreos controles de seguridad.

Convit, quien estaba detenido por causas de corrupción y lavado de dinero, era considerado una pieza clave dentro de las tramas financieras que comprometen a altos jerarcas del chavismo en negocios turbios relacionados con la industria eléctrica y petrolera.

La fuga no solo representa un duro golpe a la narrativa de control que busca imponer el régimen, sino que también deja en evidencia fracturas internas y el debilitamiento de las estructuras de seguridad que, hasta ahora, el chavismo presumía como impenetrables.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ElNacionalWeb/status/1961144251120578909&partner=&hide_thread=false #28Ago | ¿Quién es Francisco Convit, el empresario acusado de corrupción que presuntamente se fugó de El Helicoide? https://t.co/EGKNaIwKiU — El Nacional (@ElNacionalWeb) August 28, 2025 La participación indirecta de Diosdado Cabello, señalado como responsable de la custodia del prisionero, genera tensiones y cuestionamientos dentro de la propia dictadura. Analistas consideran que este episodio podría tener repercusiones políticas inmediatas, tanto en la imagen de Cabello como en la credibilidad del régimen frente a la comunidad internacional.

Francisco Convit era además una ficha clave para el régimen, ya que su fortuna, que supera los 2 billones de dólares, podía ser utilizada como herramienta de negociación o canje a cambio de ingentes sumas de dinero.