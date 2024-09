Gabriel Boric: "Me rebelo ante quienes pretenden que elijamos entre el terrorismo de Hamas y el genocidio de Israel"

Y añadió: “Creo que el dolor de una persona de Israel, de Palestina, de Malawi, de Chile o de Sri Lanka valen lo mismo porque somos todos seres humanos. Entonces yo me niego y me rebelo ante quienes pretenden que elijamos entre el terrorismo de Hamas y el genocidio que Israel está realizando en Palestina. Me niego a elegir entre esos dos. No podemos tener que elegir entre barbaries”.