americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Caribe

EEUU destruye submarino con drogas en el Caribe: dos sobrevivientes bajo custodia aumentan la tensión con Venezuela

Estados Unidos atacó un submarino cargado de drogas cerca de Venezuela, en una operación del Comando Sur. Dos tripulantes sobrevivieron. El hecho eleva la tensión con el gobierno de Nicolás Maduro

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
trump submarino

EEUU destruye submarino con drogas en el Caribe y agrava tensiones con Venezuela

Estados Unidos confirmó el ataque a un submarino cargado de drogas en aguas del Caribe, una operación militar que refuerza su lucha contra el narcotráfico en la región y aumenta la tensión con el gobierno de Nicolás Maduro.

El presidente Donald Trump anunció este viernes que el operativo fue ejecutado cerca de las costas de Venezuela bajo la coordinación del Comando Sur, responsable de las operaciones estadounidenses en América Latina.

“Atacamos un submarino cargado de drogas, construido específicamente para transportar grandes cantidades de estupefacientes”, declaró Trump desde la Casa Blanca. “No se trataba de un grupo inocente. No conozco a mucha gente que tenga submarinos”, añadió el mandatario, al justificar la acción militar.

Según medios locales y despachos de agencias internacionales como EFE, Reuters y CBS News, el ataque se realizó el jueves por la noche. Dos tripulantes habrían sobrevivido y fueron puestos bajo custodia de las autoridades estadounidenses, mientras continúa la investigación sobre el origen y destino del cargamento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RapidResponse47/status/1979249508685885934&partner=&hide_thread=false

Sexta operación en el Caribe y el primer ataque con sobrevivientes

El Comando Sur ejecutó este jueves su sexto operativo contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe desde el inicio de su despliegue en agosto.

Este ataque fue el primero con sobrevivientes confirmados, ya que en cinco acciones previas murieron al menos 27 personas en aguas cercanas a Venezuela.

Hasta el momento, el Pentágono no ha emitido comentarios oficiales sobre el número total de ocupantes ni sobre la magnitud de la carga incautada.

EE.UU. intensifica su ofensiva antidrogas en el Caribe

Desde el despliegue de buques y aeronaves en agosto, Estados Unidos ha incrementado sus operaciones antinarcóticos en el Caribe y el Pacífico oriental, con el objetivo de frenar las rutas del tráfico marítimo de drogas provenientes de Sudamérica.

El presidente Trump, quien recientemente autorizó operaciones encubiertas de la CIA, señaló que la estrategia ha “paralizado el tráfico marítimo de drogas” y no descartó acciones en tierra firme como parte de su ofensiva regional.

Caracas denuncia una posible provocación militar

El gobierno de Venezuela ha calificado estos movimientos como una “provocación militar”, argumentando que el despliegue naval de Washington podría ser el preludio de una intervención directa.

La administración de Nicolás Maduro sostiene que estas operaciones violan la soberanía venezolana y forman parte de una “campaña de presión política y militar” por parte de Estados Unidos.

Un nuevo capítulo en la confrontación EE.UU.-Venezuela

El ataque al submarino en el Caribe representa un nuevo episodio en la estrategia militar de Estados Unidos contra el narcotráfico, pero también agrava las tensiones diplomáticas con Caracas.

Con dos tripulantes bajo custodia y una investigación en curso, la operación se perfila como un punto de inflexión en la guerra antidrogas estadounidense y en las relaciones bilaterales entre Washington y Venezuela.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señala un punto en un mapa de América durante una conferencia de prensa en Caracas, Venezuela, el 15 de septiembre de 2025. (AP Foto/Jesús Vargas, archivo)

¿Guerra contra la droga o el terrorismo? Presión militar de Trump sobre Venezuela difumina límites

ARCHIVO - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, en un aparte de la Asamblea General de Naciones Unidas, el 23 de septiembre de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Evan Vucci, archivo)

Trump se dice reacio a vender misiles Tomahawk a Ucrania, aunque había advertido que podría hacerlo

El exasesor de seguridad nacional del gobierno de Trump, John Bolton, derecha, llega para comparecer ante un juez en el tribunal federal de Greenbelt, en esa ciudad de Maryland, el viernes 17 de octubre de 2025. (AP Foto/Rod Lamkey, Jr.)

Exasesor de seguridad nacional de Trump se declara inocente de filtrar información clasificada

ARCHIVO – Manifestantes propalestinos mantienen su campamento de protesta en el campus de la Universidad Vanderbilt el viernes 3 de mayo de 2024, en Nashville, Tennessee. (AP Foto/George Walker IV, Archivo)

La Casa Blanca organiza reunión con universidades que sopesan acuerdo con Trump

Destacados del día

Trump revela que Maduro ha ofrecido todo para evitar una guerra con Estados Unidos

Trump revela que Maduro "ha ofrecido todo" para evitar una guerra con Estados Unidos

EEUU destruye submarino con drogas en el Caribe: dos sobrevivientes bajo custodia aumentan la tensión con Venezuela

EEUU destruye submarino con drogas en el Caribe: dos sobrevivientes bajo custodia aumentan la tensión con Venezuela

Luis Alberto García critica las marchas pro PALESTINA del Gobierno cubano: El país se cae a pedazos

Luis Alberto García critica las marchas pro PALESTINA del Gobierno cubano: "El país se cae a pedazos"

Arrestan a cubano en Miami por red de robos millonarios: así operaba la organización

Arrestan a cubano en Miami por red de robos millonarios: así operaba la organización

El presidente Donald Trump, al centro, estrecha la mano del mandatario ruso Vladímir Putin, después de una conferencia de prensa conjunta, el viernes 15 de agosto de 2025, en la base Elmendorf-Richardson, en Alaska.(Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo vía AP)

Donald Trump conversa con Vladimir Putin sobre la guerra en Ucrania: "Logramos grandes avances"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter