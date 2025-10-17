EEUU destruye submarino con drogas en el Caribe: dos sobrevivientes bajo custodia aumentan la tensión con Venezuela

EEUU destruye submarino con drogas en el Caribe y agrava tensiones con Venezuela

Estados Unidos confirmó el ataque a un submarino cargado de drogas en aguas del Caribe, una operación militar que refuerza su lucha contra el narcotráfico en la región y aumenta la tensión con el gobierno de Nicolás Maduro .

El presidente Donald Trump anunció este viernes que el operativo fue ejecutado cerca de las costas de Venezuela bajo la coordinación del Comando Sur , responsable de las operaciones estadounidenses en América Latina.

“Atacamos un submarino cargado de drogas, construido específicamente para transportar grandes cantidades de estupefacientes”, declaró Trump desde la Casa Blanca. “No se trataba de un grupo inocente. No conozco a mucha gente que tenga submarinos”, añadió el mandatario, al justificar la acción militar.

Según medios locales y despachos de agencias internacionales como EFE, Reuters y CBS News , el ataque se realizó el jueves por la noche. Dos tripulantes habrían sobrevivido y fueron puestos bajo custodia de las autoridades estadounidenses , mientras continúa la investigación sobre el origen y destino del cargamento.

El Comando Sur ejecutó este jueves su sexto operativo contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe desde el inicio de su despliegue en agosto.

. @POTUS : "We attacked a submarine. That was a drug-carrying submarine built specifically for the transportation of massive amounts of drugs — just so you understand. This was not an innocent group of people." pic.twitter.com/4dTsbysG3c

Este ataque fue el primero con sobrevivientes confirmados, ya que en cinco acciones previas murieron al menos 27 personas en aguas cercanas a Venezuela.

Hasta el momento, el Pentágono no ha emitido comentarios oficiales sobre el número total de ocupantes ni sobre la magnitud de la carga incautada.

EE.UU. intensifica su ofensiva antidrogas en el Caribe

Desde el despliegue de buques y aeronaves en agosto, Estados Unidos ha incrementado sus operaciones antinarcóticos en el Caribe y el Pacífico oriental, con el objetivo de frenar las rutas del tráfico marítimo de drogas provenientes de Sudamérica.

El presidente Trump, quien recientemente autorizó operaciones encubiertas de la CIA, señaló que la estrategia ha “paralizado el tráfico marítimo de drogas” y no descartó acciones en tierra firme como parte de su ofensiva regional.

Caracas denuncia una posible provocación militar

El gobierno de Venezuela ha calificado estos movimientos como una “provocación militar”, argumentando que el despliegue naval de Washington podría ser el preludio de una intervención directa.

La administración de Nicolás Maduro sostiene que estas operaciones violan la soberanía venezolana y forman parte de una “campaña de presión política y militar” por parte de Estados Unidos.

Un nuevo capítulo en la confrontación EE.UU.-Venezuela

El ataque al submarino en el Caribe representa un nuevo episodio en la estrategia militar de Estados Unidos contra el narcotráfico, pero también agrava las tensiones diplomáticas con Caracas.

Con dos tripulantes bajo custodia y una investigación en curso, la operación se perfila como un punto de inflexión en la guerra antidrogas estadounidense y en las relaciones bilaterales entre Washington y Venezuela.