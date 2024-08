Embed - americateve on Instagram: "El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, llama "drogadicto" a Elon Musk "Volveremos a la edad de piedra, si no tenemos que usar WhatsApp o TikTok, pues no lo usaremos, pero aquí no van a tumbar al gobierno usando redes sociales". Lee la Noticia completa ingresando a nuestra página web www.americateve.com o desde nuestro link en bio #Americanoticias #Americateve #Mundo #Venezuela #VenezuelaLibre #ElonMusk"

View this post on Instagram A post shared by americateve (@americateve41)