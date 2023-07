Convocan a un paro nacional de la ciudadanía en Guatemala para denunciar la corrupción

"Amigos, el día llegó> PARO NACIONAL: 24 DE JULIO DE 2023. Nos vamos al Paro Nacional en todo el país autoconvocado por la ciudadanía, no esperaremos a que lo haga ninguna organización", expresaron los activistas en una de las decenas de convocatorias que inundan las redes sociales en la nación latinoamericana.

Curruchiche y Orellana fueron los protagonistas más visibles del intento de anular al Movimiento Semilla para impedir la participación de su candidato presidencial, Bernardo Arévalo, de centroizquierda, en la segunda vuelta electoral del 20 de agosto."De acá no damos ni un paso atrás hasta que los responsables del movimiento de sedición que se atrevió a intentar ultrajar lo más elemental de nuestra democracia, nuestro voto: paguen las consecuencias", afirman los organizadores de la protesta ciudadana, paro lo cual usan varias etiquetas en Twitter, entre ellas #ParoNacionalGT.

Torres y Arévalo continúan en sus campañas proselitistas por todo el país y, hasta el momento, no han hecho pronunciamientos públicos en torno al paro nacional convocado para el 24 de julio.

Arévalo participó en un acto en la ciudad de Mazatenango, capital del departamento de Suchitepéquez (oriente), donde agradeció a la población su apoyo a sus planes de cambiar el país y acabar con la corrupción, que, aseguró, roba el 40% del presupuesto de la nación."El camino no será fácil, nos quieren detener. Pero si tenemos el apoyo del pueblo, no nos falta nada para ese mejor futuro", afirmó.Torres, ex primera dama durante el Gobierno de Álvaro Colom (2008-2012), acudió a la ciudad de Escuintla, capital del departamento homónimo (sureste), donde reiteró su promesa de cambiar la situación del país."Demostremos que queremos el cambio, estamos cansados de los mismos, de tanta mentira y engaño", dijo Torres.Los dos candidatos presidenciales ratificaron su decisión de continuar sus campañas hasta la segunda ronda del 20 de agosto, y han exhortado a las instituciones de la nación a respaldar al Tribunal Supremo Electoral en sus esfuerzos por garantizar el calendario de los comicios.

FUENTE: sputnik.com