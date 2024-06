Científica, de izquierda y exalcaldesa de Ciudad de México. Quién es la presidenta Claudia Sheinbaum

La candidata del partido oficialista Claudia Sheinbaum enseña su identificación al salir del centro electoral en el que depositó su voto en las elecciones generales en Ciudad de México, el domingo 2 de junio de 2024. Claudia Sheinbaum, la nueva presidenta de México y primera mujer que gobierna el país en sus más de 200 años de vida independiente, se hizo con el poder con una promesa de continuidad del modelo del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO – La alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en una conferencia de prensa sobre la propagación del nuevo coronavirus, con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a sus espaldas en su conferencia matutina diaria en el Palacio Nacional en Ciudad de México, el 19 de marzo de 2020. Sheinbaum ha elogiado profusamente a López Obrador y se ha mantenido en la línea de lo que el propio presidente ha defendido, aunque se la considera menos combativa y más centrada en los datos. (AP Foto/Fernando Llano, Archivo) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO – La alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en una entrevista en la librería La Carbonera, en Ciudad de México, el 2 de marzo de 2023. Sheinbaum ha insistido en recalcar su formación científica durante la campaña. Tiene un doctorado en Ingeniería Energética. Su hermano es físico. En una entrevista con The Associated Press en 2023, proclamó: “Creo en la ciencia”. (AP Foto/Marco Ugarte, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved