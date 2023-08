Asesinan a Fernando Villavicencio, candidato a la Presidencia de Ecuador, durante acto de campaña

"En lo personal, no he recibido amenazas de muerte. Esperamos que eso no suceda, pero no podría decir lo mismo de otros consejeros que sí las han recibido", expresó la presidenta del ente, Diana Atamaint.

Ecuador afronta en los últimos años un embate de la violencia ligada al narcotráfico, que en pleno proceso electoral deja ya la muerte de un alcalde, un candidato a diputado y ahora un aspirante a la Presidencia.

Atamaint indicó que los funcionarios públicos están "expuestos a esas circunstancias, no solamente de recibir amenazas (de muerte), sino violencia política", como insultos en redes sociales.

FUENTE: Caracol.com