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Amenaza de Trump a aeropuertos de ciudades santuario provoca inquietud en la industria de viajes

La industria de los viajes está en vilo después de que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, reiterara su amenaza de retirar a los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) de los aeropuertos en las llamadas “ciudades santuario”, una medida que podría poner en riesgo los vuelos internacionales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, izquierda, y el secretario de Seguridad Nacional Markwayne Mullin, derecha, saludan al inicio de la ceremonia de graduación en la Academia de la Guardia Costera de Estados Unidos en New London, Connecticut, el miércoles 20 de mayo de 2026. (AP Foto/Jessica Hill)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, izquierda, y el secretario de Seguridad Nacional Markwayne Mullin, derecha, saludan al inicio de la ceremonia de graduación en la Academia de la Guardia Costera de Estados Unidos en New London, Connecticut, el miércoles 20 de mayo de 2026. (AP Foto/Jessica Hill) AP

De acuerdo con la Asociación de Viajes de Estados Unidos, Mullin confirmó que estudia la posibilidad de retirar a los agentes de la CBP en una reunión en la que el grupo del sector presionaba para expresar sus preocupaciones sobre otras propuestas que el gobierno del presidente Donald Trump analiza y que podrían obstaculizar los viajes. La organización y las principales aerolíneas condenaron rápidamente la idea, e incluso el secretario de Transporte, Sean Duffy, afirmó que, para él, no tiene sentido.

“U.S. Travel cree que una medida así tendría consecuencias devastadoras para la industria de los viajes y para las comunidades que dependen de las visitas internacionales”, señaló el grupo del sector el viernes en un comunicado.

Los detalles de la reunión fueron informados por primera vez por The Atlantic.

Duffy declaró a principios de esta semana en una audiencia del Congreso que no estaba familiarizado con los comentarios de Mullin y que le gustaría conocer más sobre el contexto y quizá hacerle una pregunta al secretario sobre lo que quiso decir. Sin embargo, sostuvo que sería una mala idea empezar a restringir los viajes en función de posturas políticas. Después de todo, en algún momento los demócratas estarán al mando y “todos ustedes cambiarán de lugar en algún momento, ojalá no demasiado pronto, señor presidente”, expresó Duffy.

“Hay personas de todo el mundo y de todo el país que necesitan poder volar a todo tipo de lugares. No deberíamos cerrar los viajes aéreos en un estado que no está de acuerdo con nuestra política”, manifestó.

No está claro cuánto respaldo tiene esta idea dentro del gobierno, aunque Trump ya había amenazado anteriormente con retener fondos a las ciudades santuario.

No existe una definición estricta de las políticas santuario o de las ciudades santuario, pero estos términos describen generalmente una cooperación limitada con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Y en el pasado, los tribunales han rechazado la idea de retirarles fondos.

En 2017, durante el primer mandato de Trump, los tribunales anularon su intento de recortar fondos a las ciudades.

No se sabe exactamente a qué ciudades y aeropuertos podría apuntar Mullin, pero el Departamento de Justicia publicó el año pasado una lista de tres docenas de estados, ciudades y condados que considera jurisdicciones santuario.

El grupo comercial Airlines for America dijo de inmediato que la idea perjudicaría a la economía y alteraría los viajes.

“Reducir el personal de la CBP en los principales aeropuertos tendría un efecto devastador en las industrias de las aerolíneas y el turismo, causando una grave perturbación operativa para las aerolíneas, los viajeros y el flujo de carga internacional”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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