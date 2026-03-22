Ambientalistas chilenos plantan cara a Kast en marcha por el Día Mundial del Agua

La protesta, convocada por varias organizaciones ambientales bajo el lema “Don’t ‘Kast-igate’ Nature” (“La naturaleza no se KASTiga”) recorrió 2 kilómetros de la avenida Alameda, en la capital, y reunió otras miles de personas en 15 ciudades de todo el país.

Cristóbal Rodríguez, vocero nacional del movimiento por la defensa y el acceso al agua, la tierra y el medio ambiente (Modatima) —uno de los convocantes—, dijo a The Associated Press que en Chile todavía hay 1.400.000 personas sin acceso a agua potable y afirmó que el nuevo mandatario “presenta un retroceso que da cuenta de su origen pinochetista y que está mercantilizando la naturaleza a niveles nunca antes vistos”.

Un día después de asumir, el nuevo presidente chileno ordenó frenar 43 normas de protección ambiental firmadas por su antecesor Gabriel Boric que, entre otras cosas, alcanzaba a especies como la ranita de Darwin y el pingüino de Humboldt, además de crear parques nacionales y trazar planes de descontaminación, como en el Lago Villarrica. También regular emisiones en centrales termoeléctricas.

“Queremos generar la mejor política pública posible en torno al pleno empleo, siempre respetando el medio ambiente”, señaló Kast a la prensa tras la decisión.

Rodríguez afirma que el nuevo gobierno “utiliza la naturaleza como un campo de disputa para favorecer los intereses del gran capital”.

“Esos 43 decretos nos dan cuenta de una motosierra ambiental” por parte de una coalición de gobierno “que parecen terraplanistas ambientales y niegan la existencia del cambio climático”, enfatizó.

Tanto en su plan de gobierno como en declaraciones de campaña, Kast ha admitido la existencia del cambio climático, aunque su postura incluye metas de desregulación económica y la primacía de los criterios técnicos sobre lo que él denomina “ideologías ambientales”.

El Ministerio de Medio Ambiente, por su parte, argumentó que la decisión busca asegurar que los decretos “respondan a los estándares técnicos y normativos vigentes” y que revisar los decretos aún en trámites es una “práctica habitual al inicio de una nueva gestión”.

Las órdenes firmadas por Boric entre 2023 y 2026 estaban en revisión de Contraloría, a la espera para entrar en vigor, argumento que pronunciaron adeptos al nuevo gobierno para defender la medida adoptada por Kast.

El portavoz de Modatima también advierte “que el gobierno anterior de Boric actuó con cierta laxitud a la hora de abordar la temática medioambiental”, aunque descree que las medidas tomadas por la nueva administración de La Moneda “privilegien el normal desarrollo de los ciclos naturales” del país.

FUENTE: AP