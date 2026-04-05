americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Amaya conecta sencillo y pitchers de Cachorros solo permiten un hit en triunfo 1-0 ante Guardianes

CLEVELAND (AP) — El panameño Miguel Amaya conectó un sencillo impulsor en la octava entrada —apenas el segundo hit de Chicago— y cuatro lanzadores de los Cachorros se combinaron para permitir un solo hit en una victoria por 1-0 sobre los Guardianes de Cleveland el domingo, en el primer juego de una tradicional doble cartelera.

El panameño Miguel Amaya, receptor de los Cachorros de Chicago, pone fuera a CJ Kayfus, de los Guardianes de Cleveland, en el plato durante la sexta entrada de un juego de béisbol, el domingo 5 de abril de 2026, en Cleveland. (Foto AP/David Dermer)
El panameño Miguel Amaya, receptor de los Cachorros de Chicago, pone fuera a CJ Kayfus, de los Guardianes de Cleveland, en el plato durante la sexta entrada de un juego de béisbol, el domingo 5 de abril de 2026, en Cleveland. (Foto AP/David Dermer) AP
Parker Messick, lanzador abridor de los Guardianes de Cleveland, realiza un lanzamiento en la primera entrada del segundo juego de béisbol de una doble cartelera contra los Cachorros de Chicago, el domingo 5 de abril de 2026, en Cleveland. (Foto AP/David Dermer)
Parker Messick, lanzador abridor de los Guardianes de Cleveland, realiza un lanzamiento en la primera entrada del segundo juego de béisbol de una doble cartelera contra los Cachorros de Chicago, el domingo 5 de abril de 2026, en Cleveland. (Foto AP/David Dermer) AP

El fuerte batazo de Amaya al jardín derecho-central ante Connor Brogdon (2-1) remolcó desde segunda base al corredor emergente Dylan Carlson.

Los Guardianes consiguieron apenas un hit —un doble que posiblemente pudo haberse atrapado— ante el abridor dominicano de los Cachorros Edward Cabrera (5 2/3 entradas) y los relevistas Caleb Thielbar (1-0), Hoby Milner y el venezolano Daniel Palencia, quien lanzó una novena perfecta para su primer salvamento.

La suspensión por lluvia del sábado propició la doble cartelera de Pascua, la primera de Chicago desde 1973.

El abridor de Cleveland Slade Cecconi casi igualó a Cabrera al limitar a los Cachorros a apenas un hit en seis entradas.

La estrella dominicana de los Guardians José Ramírez disputó su juego número 1.618, a uno de igualar a Terry Turner (1.619) como el que más tiene en la historia de Cleveland. Ramírez está a punto de convertirse en el primer jugador activo de Grandes Ligas en liderar a su equipo en esa categoría.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El uruguayo Luis Suárez festeja con el argentino Lionel Messi, su compañero en el Inter Miami, luego de anotar en el encuentro inaugural de su nuevo estadio, el sábado 4 de abril de 2026, ante Austin (AP Foto/Lynne Sladky)

Luego de 13 años de espera, el sueño de David Beckham se cumple: Inter Miami estrena casa

En la imagen, tomada de un video proporcionado por la NASA, se muestra una vista de la Tierra tomada por el astronauta de la NASA y comandante de la misión Artemis II, Reid Wiseman, desde una de las cuatro ventanas de la nave espacial Orion tras completar la maniobra de inyección translunar, el jueves 2de abril de 2026. (NASA vía AP)

Los astronautas de Artemis II van a mitad de camino hacia la Luna y buscan superar al Apollo 13

ARCHIVO - Un miembro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos pasa empujando un carro por delante de un F-15E Strike Eagle en la Base Aérea de Bagram, en Afganistán, el 17 de octubre de 2009. (AP Foto/Maya Alleruzzo, archivo)

Aviones militares de EEUU derribados en Irán son los 1os abatidos por enemigos en más de 20 años

ARCHIVO - Tiger Woods permanece junto a su vehículo volcado en Jupiter Island, Florida, el viernes 27 de marzo de 2026. (Foto AP/Jason Oteri, Archivo)

Cámara corporal muestra a Tiger Woods esposado tras el accidente donde volcó en Florida

Destacados del día

Trump dice que piloto rescatado en Irán está gravemente herido y lanza amenaza militar directa

Trump dice que piloto rescatado en Irán está gravemente herido y lanza amenaza militar directa

Grúas utilizadas para la construcción del nuevo salón de baile se observan en el exterior de la Casa Blanca, el sábado 4 de abril de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Investigan reportes de disparos cerca del Parque Lafayette, frente a la Casa Blanca

Trump confirma rescate de tripulante de F-15 en Irán tras audaz operación militar de EEUU

Trump confirma rescate de tripulante de F-15 en Irán tras audaz operación militar de EEUU

TRUMP: ELIMINAMOS LÍDERES MILITARES DE IRÁN

TRUMP: "ELIMINAMOS LÍDERES MILITARES DE IRÁN"

Descubren más de 500 gallos de pelea en Miami-Dade y arrestan a dos cubanos por crueldad animal

Descubren más de 500 gallos de pelea en Miami-Dade y arrestan a dos cubanos por crueldad animal

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter