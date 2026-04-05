Amaya conecta sencillo y pitchers de Cachorros solo permiten un hit en triunfo 1-0 ante Guardianes

Compartir en:









El panameño Miguel Amaya, receptor de los Cachorros de Chicago, pone fuera a CJ Kayfus, de los Guardianes de Cleveland, en el plato durante la sexta entrada de un juego de béisbol, el domingo 5 de abril de 2026, en Cleveland. (Foto AP/David Dermer) AP Parker Messick, lanzador abridor de los Guardianes de Cleveland, realiza un lanzamiento en la primera entrada del segundo juego de béisbol de una doble cartelera contra los Cachorros de Chicago, el domingo 5 de abril de 2026, en Cleveland. (Foto AP/David Dermer) AP

El fuerte batazo de Amaya al jardín derecho-central ante Connor Brogdon (2-1) remolcó desde segunda base al corredor emergente Dylan Carlson.

Los Guardianes consiguieron apenas un hit —un doble que posiblemente pudo haberse atrapado— ante el abridor dominicano de los Cachorros Edward Cabrera (5 2/3 entradas) y los relevistas Caleb Thielbar (1-0), Hoby Milner y el venezolano Daniel Palencia, quien lanzó una novena perfecta para su primer salvamento.

La suspensión por lluvia del sábado propició la doble cartelera de Pascua, la primera de Chicago desde 1973.

El abridor de Cleveland Slade Cecconi casi igualó a Cabrera al limitar a los Cachorros a apenas un hit en seis entradas.

La estrella dominicana de los Guardians José Ramírez disputó su juego número 1.618, a uno de igualar a Terry Turner (1.619) como el que más tiene en la historia de Cleveland. Ramírez está a punto de convertirse en el primer jugador activo de Grandes Ligas en liderar a su equipo en esa categoría.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP