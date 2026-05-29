Alphonso Davies, convocado a la selección de Canadá para el Mundial pese a lesión de isquiotibiales

ARCHIVO - Alphonso Davies, de la selección de Canadá, conduce el balón durante un partido amistoso ante Estados Unidos, el sábado 7 de septiembre de 2024 en Kansas City (AP Foto/Charlie Riedel, archivo) AP

El defensor del Bayern Múnich, se lesionó a principios de este mes en la derrota ante el Paris Saint-Germain en las semifinales de la Liga de Campeones.

Davies es el capitán de Canadá y figura entre los jugadores más destacados de la convocatoria, junto con el delantero de Juventus Jonathan David, el delantero de Southampton Cyle Larin y el mediocampista de Villarreal Tajon Buchanan.

El entrenador Jesse Marsch convocó a nueve defensores, 10 mediocampistas, cuatro delanteros y tres arqueros en la lista de 26 jugadores para el Mundial, que comienza el 11 de junio.

Marsch incluyó a Davies en la más reciente lista de 32 jugadores para el campamento de entrenamiento a principios de esta semana, pero no se incorporó de inmediato al equipo. En cambio, permaneció en Alemania para continuar con su recuperación.

El equipo entrenó la semana pasada en Charlotte, Carolina del Norte, de cara a un par de partidos de preparación: contra Uzbekistán el lunes en Edmonton y contra Irlanda el 5 de junio en Montreal.

Canadá será coanfitrión del Mundial con Estados Unidos y México. Los canadienses están en el Grupo B junto con Suiza, Qatar y Bosnia y Herzegovina, que eliminó a Italia en los repechajes europeos.

Los canadienses disputarán sus tres partidos de la fase de grupos como locales. Ubicada en el trigésimo puesto del ranking de la FIFA, Canadá debutará ante Bosnia y Herzegovina el 12 de junio en Toronto.

Canadá ha estado en el Mundial en dos ocasiones anteriores, en México 1986 y en Qatar 2022, pero nunca ha avanzado más allá de la fase de grupos. El equipo terminó en el último lugar de su grupo hace cuatro años, pero Davies anotó el primer gol mundialista del país en una derrota 4-1 ante Croacia.

Otros jugadores que llegan tras lesiones con sus clubes incluyen al delantero Promise David, quien fue operado de la cadera por la rotura de un tendón en febrero, y al defensor Moise Bombito, que no juega con la selección desde que se fracturó la pierna en un empate 2-2 con Mónaco en octubre.

El mediocampista Jacob Shaffelburg también fue incluido en la lista, aunque igualmente se lesionó el tendón de la corva a principios de este mes.

Marsch no ha definido un titular entre los arqueros Maxime Crépeau y Dayne St. Clair. Ambos jugarán en los próximos amistosos antes de que Marsch tome una decisión.

“Sabemos lo que se viene en cuanto a una decisión y ambos somos lo suficientemente maduros para entender nuestro rol en el equipo, sea cual sea", afirmó Crépeau durante la transmisión de la televisión canadiense que anunció la convocatoria. E"ntendemos que estaremos aquí el uno para el otro y para el equipo dentro y fuera de la cancha”.

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Plantel:

Arqueros: Maxime Crépeau (Orlando City), Owen Goodman (Barnsley), Dayne St. Clair (Inter Miami).

Defensores: Moïse Bombito (Nice), Derek Cornelius (Rangers), Alphonso Davies (Bayern Múnich), Luc de Fougerolles (Dender EH), Alistair Johnston (Celtic), Alfie Jones (Middlesbrough), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire).

Mediocampistas: Ali Ahmed (Norwich City), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choinière (LAFC), Stephen Eustáquio (LAFC), Marcelo Flores (Tigres UANL), Ismaël Koné (Sassuolo), Liam Millar (Hull City), Jonathan Osorio (Toronto), Nathan-Dylan Saliba (Anderlecht), Jacob Shaffelburg (LAFC).

Delanteros: Jonathan David (Juventus), Promise David (Royale Union Saint-Gilloise), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal).

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FUENTE: AP