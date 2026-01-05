Aliados y adversarios de EEUU usan reunión de la ONU para criticar intervención en Venezuela

Los asistentes escuchan mientras el embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, habla durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU el 5 de enero del 2026. (AP foto/Frank Franklin II) AP

Ante el órgano más poderoso de la ONU, los países criticaron la intervención del presidente Donald Trump en el país sudamericano y sus recientes comentarios que señalan la posibilidad de expandir la acción militar a países como Colombia y México por acusaciones de narcotráfico. El presidente republicano también ha renovado su amenaza de tomar el territorio danés de Groenlandia.

Dinamarca, que tiene jurisdicción sobre la isla rica en minerales, denunció cuidadosamente las perspectivas de Estados Unidos de tomar Groenlandia sin mencionar a su aliado de la OTAN por nombre.

“La inviolabilidad de las fronteras no está en negociación”, afirmó Christina Markus Lassen, embajadora danesa ante la ONU.

También defendió la soberanía de Venezuela, diciendo que “ningún Estado debería buscar influir en los resultados políticos en Venezuela mediante el uso de la amenaza de fuerza u otros medios inconsistentes con el derecho internacional”.

Aunque el presidente francés Emmanuel Macron recientemente respaldó la captura de Maduro, su enviado ante la ONU fue ligeramente más crítico el lunes, diciendo que cualquier violación del derecho internacional por parte de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, que incluye a Estados Unidos, erosiona “la base misma del orden internacional”.

“La operación militar que ha llevado a la captura de Maduro va en contra del principio de resolución pacífica de disputas y va en contra del principio de no uso de la fuerza", declaró Jay Dharmadhikari, embajador adjunto de Francia ante la ONU.

El enviado estadounidense Mike Waltz defendió la operación en Venezuela como una “operación de aplicación de la ley justificada y quirúrgica”, denunciando al consejo de 15 miembros por cuestionar el operativo.

“Si las Naciones Unidas en este cuerpo confieren legitimidad a un narcoterrorista ilegítimo con el mismo tratamiento en esta carta de un presidente democráticamente elegido o jefe de Estado, ¿qué tipo de organización es esta?” indicó Waltz, antes asesor de seguridad nacional de Trump.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se expresó “profundamente preocupado de que no se hayan respetado las normas del derecho internacional con respecto a la acción militar del 3 de enero”. Dijo que la acción “grave” de Estados Unidos podría sentar un precedente para cómo serán las relaciones futuras entre naciones.

Venezuela pide a la ONU que tome medidas

Incluso con el fuerte apoyo, el embajador de Venezuela pidió a la ONU que haga más que emitir comentarios velados y condenas.

El embajador venezolano Samuel Moncada declaró que si el secuestro de un jefe de Estado, el bombardeo de un país soberano y la amenaza abierta de más acciones armadas son tolerados o minimizados, el mensaje enviado al mundo es devastador: que la ley es opcional y que la fuerza es el verdadero árbitro de las relaciones internacionales.

Advirtió que otros países no pueden permitirse hacer la vista gorda porque aceptar tal lógica significaría abrir la puerta a un mundo profundamente inestable.

Por su parte, la embajadora colombiana Leonor Zalabata describió la incursión como reminiscente de la peor interferencia extranjera en Latinoamérica.

Zalabata dijo que la democracia no puede ser defendida o promovida a través de la violencia y la coerción, y no puede ser superada, tampoco, por intereses económicos.

China y Rusia en contra de que EEUU sea policía mundial

Los mayores críticos de la política exterior de Estados Unidos, China y Rusia, que también son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, pidieron al organismo de la ONU que se una para rechazar que el gobnierno norteamericano regrese a una “era de anarquía”.

Maduro, al igual que su predecesor, forjó una estrecha relación con Rusia, mientras que China fue el principal destino para la mayor parte del petróleo venezolano.

“No podemos permitir que Estados Unidos se proclame a sí mismo como una especie de juez supremo, que solo tiene el derecho de invadir cualquier país, de etiquetar culpables, de dictar y hacer cumplir castigos sin tener en cuenta las nociones de derecho internacional, soberanía y no intervención”, aseguró el embajador ruso Vasily Nebenzya.

Estados Unidos capturó a Maduro y a su esposa el sábado temprano de su hogar en una base militar y los puso a bordo de un buque de guerra estadounidense para enfrentar un juicio en Nueva York por acusaciones de participar en una conspiración de narcoterrorismo. Maduro declaró su inocencia durante su primera aparición en un tribunal de Manhattan el lunes.

Su sorprendente remoción se produjo después de meses de que Estados Unidos acumulara una presencia militar frente a la costa de Venezuela y destruyera presuntas lanchas narcotraficantes. Trump ha insistido en que Estados Unidos gobernará Venezuela al menos temporalmente y aprovecharía sus vastas reservas de petróleo para vender a otras naciones.

Sin embargo, el secretario de Estado Marco Rubio dice que Estados Unidos sólo haría cumplir una cuarentena petrolera que ya estaba en vigor y usaría esa influencia para presionar cambios de política en Venezuela.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP