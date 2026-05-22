Aliados de la OTAN, desconcertados por el giro de Trump sobre tropas de EEUU en Europa

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (izquierda), y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ofrecen una declaración durante una cumbre de ministros de Exteriores de la alianza en Helsingborg, Suecia, el 22 de mayo de 2026. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson, Pool) AP

“Es realmente confuso, y no siempre es fácil de entender”, afirmó la ministra de Exteriores de Suecia, Maria Malmer Stenergard, ante reporteros en la reunión que organizó con sus homólogos de la OTAN, entre ellos el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Funcionarios de defensa estadounidenses también estaban confundidos. “Acabamos de pasar casi dos semanas reaccionando al primer anuncio. Tampoco sabemos qué significa esto”, afirmó uno de dos funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato para tratar asuntos militares delicados.

En una publicación en Truth Social, Trump dijo: “Me complace anunciar que Estados Unidos enviará 5.000 tropas adicionales a Polonia”. Apuntó que esto se debía a sus fuertes vínculos con el presidente del país, Karol Nawrocki, a quien respaldó en las elecciones del año pasado.

El aparente cambio de opinión se produjo tras semanas de declaraciones contradictorias de Trump y de su gobierno acerca de reducir —y no aumentar— la presencia militar estadounidense en Europa.

Los miembros de la alianza se han visto sorprendidos a pesar de la promesa de Estados Unidos de coordinar los despliegues de tropas. “Vamos a mantenernos bien sincronizados con nuestros aliados de aquí en adelante”, prometió el miércoles el máximo responsable militar de la OTAN, el teniente general estadounidense Alex Grynkewich.

Ministros de Holanda y Noruega se mostraron serenos ante el último movimiento de Trump, pero subrayaron que estos asuntos deberían abordarse de manera “estructurada”. La ministra de Exteriores de Letonia, Baiba Braže, indicó que los aliados sabían que "se estaba reconsiderando la postura (sobre las tropas) y ahora no hay cambio de postura. Por ahora. Así que ya veremos”.

A principios de mes, la Casa Blanca dijo que reduciría sus efectivos en Europa en alrededor de 5.000, y funcionarios estadounidenses confirmaron que unos 4.000 militares ya no se desplegarían en Polonia. También se suspendió un despliegue en Alemania de personal entrenado para disparar misiles de largo alcance.

Según Grynkewich, “varios cientos” de soldados más serían trasladadas a otros lugares, pero no ofreció más detalles. El comandante de la mayor alianza militar del mundo señaló que se había reunido con los responsables de Defensa de Estonia, Letonia, Lituania y Polonia en la sede de la OTAN para analizar opciones.

Todo comenzó cuando Trump se enfureció por unas declaraciones del canciller de Alemania, Friedrich Merz, que dijo que el liderazgo iraní estaba “humillando” a Estados Unidos y criticó lo que calificó como una falta de estrategia en la guerra.

Luego, Trump dijo a reporteros que Estados Unidos “recortaría mucho más que 5.000”. También anunció nuevos aranceles a los autos europeos. Alemania es el mayor productor de vehículos del continente.

Estados Unidos tiene alrededor de 80.000 soldados estacionados en Europa. El Pentágono está obligado a mantener al menos 76.000 y equipos pesados estacionados en Europa, a menos que se consulte a los aliados de la OTAN y se determine que una retirada de ese tipo responde a los intereses de Washington.

La retirada de 5.000 tropas podría hacer que las cifras bajasen de ese límite.

La última publicación de Trump sugiere que el número de militares en Europa podría no cambiar en absoluto. Es probable que las fuerzas que ya estaban rotando desde Alemania a Polonia continúen haciéndolo. El ministro polaco de Exteriores, Radek Sikorski, celebró la decisión y afirmó que garantiza que “la presencia de tropas estadounidenses en Polonia se mantendrá más o menos en los niveles anteriores”.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, también acogió con satisfacción la medida. El jueves, antes de la publicación de Trump en Truth Social, Rutte había subrayado que era importante que Europa se ocupara de su propia seguridad. “Tenemos un proceso establecido. Esto es un asunto normal”, comentó a periodistas.

La reunión de la OTAN del viernes en Helsingborg, Suecia, tenía como objetivo preparar una cumbre de Trump y sus homólogos en Turquía en julio.

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Cook informó desde Bruselas. La periodista de The Associated Press Emma Burrows en Londres contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP