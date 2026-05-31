Aliados de Estados Unidos advierten que la división debilita la disuasión ante nuevas amenazas

El ministro japonés de Defensa, Shinjiro Koizumi, ofrece un discurs durante una eunión del Diálogo de Shangri-La, un foro anual de seguridad y defensa en Asia, en Singapur, el domingo 31 de mayo de 2026. (AP Foto/Achmad Ibrahim) AP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido extremadamente duro con la OTAN, y los comentarios en la conferencia Shangri-La se produjeron al día siguiente de que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, volviera a reprender en el foro a los aliados de Europa occidental por no dedicar suficientes recursos a la defensa.

El ministro japonés de Defensa, Shinjiro Koizumi, elogió a Hegseth por su compromiso con el Indopacífico, pero al mismo tiempo recalcó la necesidad permanente de contar con coaliciones sólidas a nivel mundial.

“La división debilita la disuasión; la unidad fortalece la disuasión”, afirmó Koizumi ante la conferencia, organizada por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos.

“Si surgen brechas entre Estados Unidos, Europa y los aliados y países afines, sin duda aparecerán fuerzas que lo tomen como una oportunidad”, advirtió. “Debemos evitar esa situación. Debemos mantener nuestra cooperación. Ahora es el momento de hacer nuestra cooperación aún más fuerte”.

Mientras China expande y moderniza rápidamente sus fuerzas armadas, Japón ha estado reconfigurando su propia política de defensa. El mes pasado, el gabinete de la primera ministra Sanae Takaichi eliminó una prohibición sobre las exportaciones de armas letales, un cambio importante en su política pacifista de posguerra.

China criticó el cambio, y el portavoz del Ministerio chino de Exteriores Guo Jiakun declaró que China “resistirá resueltamente los movimientos temerarios de Japón hacia un nuevo tipo de militarismo”.

Koizumi se burló de esa acusación por considerarla irónica, viniendo de China.

“Piénsenlo: hay un país que tiene un enorme arsenal de armas nucleares y bombarderos estratégicos”, expresó, hablando en inglés. “Japón no tiene ninguna de esas armas y, aun así, a Japón se le etiqueta como nuevo militarismo. ¿No es extraño?”.

Sostuvo que la transparencia proviene de la “discusión y el diálogo” y lamentó que China no hubiera enviado a su ministro de Defensa a la conferencia.

En su discurso del sábado, Hegseth aplaudió a muchos socios asiáticos por sus esfuerzos para aumentar el gasto en defensa, al tiempo que reiteró sus críticas a los aliados europeos, de quienes sugirió que se “distraían con una retórica globalista vacía sobre el orden internacional basado en reglas, mientras las capitales europeas abrían de par en par sus fronteras y vaciaban sus ejércitos”.

“Pueden tener todas las reglas que quieran, y las reglas son estupendas”, manifestó Hegseth. “Pero si no pueden respaldarlas con poder duro, las reglas no valen el papel en el que están escritas”.

Muchos países de la OTAN no cumplieron durante años los compromisos de gasto en defensa de la alianza, pero desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, muchos incrementaron de forma drástica el gasto militar y planean aumentarlo más en el futuro.

En declaraciones a periodistas al margen de la conferencia el domingo, el ministro australiano de Defensa, Richard Marles, comentó que coincidía con el planteamiento de Hegseth de que “el orden basado en reglas necesita estar sustentado por el poder”, pero a la vez señaló que unas reglas sólidas eran “más importantes hoy que nunca”.

“Todos estamos comprometidos con un sistema basado en reglas, porque eso es lo que en realidad da margen de acción a potencias medianas como Australia o a países más pequeños”, explicó.

También indicó que las alianzas siguen siendo cruciales para la defensa de la región.

“Este es un desafío colectivo y exige una respuesta colectiva, que es en realidad de lo que trata el orden basado en reglas”, añadió.

La ministra holandesa de Defensa, Dilan Yesilgöz-Zegerius, dijo que los conflictos actuales tienen implicaciones globales y exigen una respuesta compartida.

“Una guerra en Europa implica drones de Irán, soldados y municiones de Corea del Norte y diversos tipos de apoyo de China”, detalló. “La lección es clara: las tensiones regionales ya no son regionales. Nuestra seguridad está interconectada”.

Afirmó que, si las potencias medianas no trabajan juntas, corren el riesgo de convertirse en espectadoras o en el “tema de conversación”, pero que con coaliciones pueden ayudar a preservar la estabilidad.

“El hecho de que se estén violando las reglas internacionales no significa que debamos abandonarlas”, sostuvo.

“Al contrario, significa que debemos defenderlas con más constancia y más valentía. El derecho internacional puede ser imperfecto, pero la historia nos enseña que la alternativa es mucho peor”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP