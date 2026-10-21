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Algunos sitios web se apagan mientras operadores corrigen falla de lenguaje de programación

Las autoridades estadounidenses advirtieron el miércoles sobre el descubrimiento de dos “vulnerabilidades críticas” en un lenguaje de programación que impulsa sitios web y aplicaciones web.

El FBI y la Agencia de Seguridad Nacional investigaba las vulnerabilidades, que entorpecieron a algunos sitios web.

La división cibernética del FBI indicó que las vulnerabilidades podrían permitir que actores maliciosos ejecuten código de forma remota en el lenguaje de programación PHP, lo que potencialmente comprometería datos sensibles y redes. Recomendó que los operadores desconecten los sitios web si no pueden actualizarlos de inmediato.

Varios sitios gubernamentales y de otro tipo fueron desconectados temporalmente para poder ponerles parches de seguridad. El sitio web del gobierno de Finlandia, por ejemplo, estuvo disponible solo en parte el miércoles. Un mensaje a los visitantes señalaba que los sitios web del gobierno estaban experimentando una interrupción temporal y que estaban total o parcialmente apagados mientras se resolvía el problema.

La Fundación PHP, que incluye a desarrolladores de lenguaje de programación, informó el miércoles que había publicado correcciones para las vulnerabilidades, junto con instrucciones sobre cómo actualizar los sistemas.

Agentes de inteligencia artificial ayudaron a descubrir las vulnerabilidades.

En un blog, OpenAI afirmó que había encabezado una coalición de investigadores, proveedores de seguridad y otros para abordar vulnerabilidades en PHP durante los últimos dos meses.

“Los mantenedores de PHP lideraron las correcciones y la publicación, y nuestros equipos y socios como Wiz, Cloudflare y otros aportaron investigación, apoyo técnico y coordinación para preparar protecciones antes de la divulgación”, declaró la empresa.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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