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Alexander Zverev avanza en Shanghái y Shelton cae en la tercera ronda

SHANGHÁI (AP) — Alexander Zverev dejó escapar dos puntos de partido en el desempate del segundo set antes de imponerse por 6-4, 6-7 (8), 6-3 ante Quentin Halys el domingo en el Masters de Shanghái.

El alemán Alexander Zverev regresa la bola del serbio Novak Djokovic en los cuartos de final del Abierto de China el domingo 4 de octubre del 2026. (AP Foto/Achmad Ibrahim)
El alemán Alexander Zverev regresa la bola del serbio Novak Djokovic en los cuartos de final del Abierto de China el domingo 4 de octubre del 2026. (AP Foto/Achmad Ibrahim) AP

El primer cabeza de serie no concedió ninguna oportunidad de quiebre en el partido de tercera ronda en el que el campeón del Abierto de Estados Unidos necesitó siete oportunidades propias solo para romper el servicio del francés, 48º del ranking, en el juego inicial.

Más temprano, Ben Shelton, finalista del Abierto de Estados Unidos, cayó por 7-6 (5), 7-6 (3) ante el francés Arthur Gea, de 21 años. El estadounidense, que es tercer cabeza de serie, ganó su primer partido en Shanghái el día de su 24º cumpleaños, pero este domingo vio a Gea convertir su primera oportunidad de punto de partido en el desempate del segundo set.

Alex de Minaur (9) venció a Rei Sakamoto por 7-6 (6), 6-4, y Karen Khachanov (26) derrotó a Adrian Mannarino por 6-2, 6-4.

Jannik Sinner, número 1 del ranking, anunció antes del inicio de Shanghái que se retiraría del torneo para tomarse el resto del 2026 libre debido a una lesión en la rodilla derecha.

Zverev está cerca de terminar la temporada como número 1 por primera vez y se encontró jugando un set extra el domingo.

Halys enfrentó punto de partido dos veces mientras sacaba en el desempate, salvó ambos y luego se llevó el set con una volea ganadora por encima de la cabeza en la red. Zverev recuperó el control del partido al quebrar el primer juego de servicio de Halys en el set decisivo.

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