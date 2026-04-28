Alemania retrasa 9 días el anuncio de su selección del Mundial para dar más tiempo a lesionados

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El seleccionador Julian Nagelsmann debía dar a conocer la lista en Fráncfort el 12 de mayo, pero se aplazó el martes al 21 de mayo. La concentración del equipo también se ha retrasado dos días, hasta el 27 de mayo.

La última jornada de la Bundesliga se disputará el 16 de mayo, mientras que la final de la Copa de Alemania entre Bayern Múnich y Stuttgart —en la que probablemente participen muchos convocados— será el 23 de mayo.

La preparación para el Mundial debía comenzar en el balneario bávaro de Herzogenaurach el 25 de mayo, pero es probable que Nagelsmann quiera dar a sus jugadores que militan en el Bayern y Stuttgart un descanso más prolongado antes.

En caso que el Bayern alcance la final de la Liga de Campeones, el 30 de mayo, cualquier jugador de Alemania del club podrá incorporará a la selección posteriormente al encuentro en Budapest.

Alemania disputará amistosos de preparación para el Mundial contra Finlandia en Mainz el 31 de mayo y luego contra Estados Unidos en Chicago el 6 de junio.

Cuatro veces campeona del mundo, Alemania enfrentará a Costa de Marfil, Ecuador y la debutante Curazao en el Grupo E del Mundial.

Serge Gnabry, delantero del Bayern, fue descartado para el torneo debido a una lesión. Su joven compañero Lennart Karl afronta una carrera contrarreloj para llegar en condiciones. ___ Cpbertura del Mundial de AP: https://apnews.com/hub/https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa FUENTE: AP