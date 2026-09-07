Alemania evita eliminación del Mundial FIBA femenino y Francia consigue récord de triples

Las jugadoras de la selección de Alemania celebran tras un partido de la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino entre Alemania y Malí en Berlín, el lunes 7 de septiembre de 2026. (Foto AP/Ebrahim Noroozi) AP

Alemania afrontaba la posibilidad de quedar eliminada en su último partido de grupo contra Mali, pero el equipo local nunca estuvo en peligro ante un lleno total en el Berlin Arena, con aportes de Frieda Bühner (21 puntos) y Luisa Geiselsöder (17) para una cómoda victoria por 83-58.

Los dos tiros libres de Alima Dembélé al inicio le dieron a Mali (1-2) su única ventaja ante Alemania, mientras el anfitrión se aseguró avanzar desde un grupo que había estado muy abierto, con todos los equipos 1-1 antes de sus últimos partidos.

Alemania enfrenta a Corea del Sur el martes para decidir cuál avanza a los cuartos de final.

Francia anotó una cifra sin precedentes de 22 triples en una contundente victoria por 111-56 sobre Nigeria (0-3), ya eliminada.

Las finalistas olímpicas ya tenían asegurado su lugar en los cuartos de final.

También en el Grupo B, Hungría (2-1) derrotó a Corea del Sur (1-2) por 82-73 para terminar segundos del grupo.

España, a cuartos de final

Iyana Martin condujo a España a una victoria por 79-59 sobre Japón con 20 puntos y cuatro rebotes, enviando a España (2-1) directamente a los cuartos de final como ganadora del Grupo A por su registro en el enfrentamiento directo contra Alemania (2-1).

Japón terminó tercero del grupo, mientras Mali quedó eliminado pese a su sorpresiva victoria sobre España el sábado. Japón jugará después contra Hungría el martes.

Meesseman vuelve a brillar

Emma Meesseman llevó a Bélgica a los cuartos de final con 22 puntos y 10 rebotes, al imponerse a Australia 80-68 para quedarse con el primer lugar del Grupo C.

La campeona europea quedará ahora inactiva hasta el jueves.

Australia afronta un repechaje de clasificación el miércoles contra el perdedor del duelo Italia-China, más tarde el lunes.

Puerto Rico celebra

Puerto Rico cerró con fuerza para eliminar a Turquía 75-71 en su último partido de grupo, disputado más temprano.

Arella Guirantes lideró a Puerto Rico con 21 puntos.

Puerto Rico perdía por siete puntos al entrar al último cuarto, pero Imani McGee-Stafford anotó y Pamela Rosado encestó después dos triples para tomar ventaja de 59-58.

Puerto Rico jugará después contra el ganador de Italia-China el miércoles.

Día decisivo

Los cuatro ganadores de grupo avanzan directamente a los cuartos de final del jueves, mientras que los equipos que terminan segundo y tercero disputan repechajes el martes o el miércoles para determinar quién también avanza. Los últimos de cada grupo quedan eliminados.

Italia (1-1), tras quedarse cerca de dar la sorpresa ante Estados Unidos el domingo por la noche, enfrenta a China (1-1) para definir el segundo lugar del Grupo D. Estados Unidos (2-0) ya avanzó a los cuartos de final antes de su último partido de grupo contra la República Checa, que quedó eliminada tras dos derrotas.

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FUENTE: AP