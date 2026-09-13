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Alec Bohm conecta doble de 2 carreras para desempatar en el 8vo y Fillis vencen 9-4 a Bravos

ATLANTA (AP) — Alec Bohm conectó un doble de dos carreras que rompió el empate en una octava entrada de siete anotaciones y los Filis de Filadelfia vencieron el domingo 9-4 a los Bravos de Atlanta para evitar ser barridos en la serie clave de la División Este de la Liga Nacional.

J.T. Realmuto de los Filis de Filadelfia tras conectar un jonrón de dos carreras ante los Bravos de Atlanta, el domingo 13 de septiembre de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)
J.T. Realmuto de los Filis de Filadelfia tras conectar un jonrón de dos carreras ante los Bravos de Atlanta, el domingo 13 de septiembre de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser) AP

J.T. Realmuto impulsó tres carreras con tres hits, incluido un jonrón de dos carreras.

El doble de Bohm al jardín central ante Dylan Lee (6-1) remolcó a Trea Turner y Bryce Harper, quien se embasó con su segundo doble del juego. Bryson Stott y Realmuto conectaron sencillos productores de carrera, y el sencillo de Kyle Schwarber ante el cubano Víctor Mederos impulsó dos carreras más en la gran entrada.

Matt Olson conectó un jonrón de dos carreras ante Tanner Banks, quien fue activado de la lista de lesionados de 60 días antes del juego, en la novena.

Pese a evitar la barrida, los Filis cedieron terreno ante los Bravos, líderes de la serie, en la confrontación. Tras estar a cuatro juegos al inicio de la serie, los Filis se fueron de Atlanta a cinco juegos del primer lugar. Los Bravos ganaron el primer duelo 6-5 en 11 entradas el viernes por la noche antes de imponerse 12-2 el sábado por la noche.

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FUENTE: AP

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