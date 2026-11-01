Alcaraz vence a De Miñaur y gana el Abierto de Viena sin ceder sets

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El español Carlos Alcaraz celebra tras ganar la final del Abierto de Viena al superar en sets corridos al australiano Alex de Minaur el domingo primero de noviembre del 2026. (AP Foto/Heinz-Peter Bader) AP

El siete veces ganador de títulos de Grand Slam ha vencido al australiano en césped y arcilla, así como en canchas duras bajo techo y al aire libre.

Selló su más reciente victoria con su característico desparpajo.

Alcaraz atrajo a su rival a la red con una dejada de revés cortada. De Miñaur llegó a la pelota, pero Alcaraz lo superó con un globo de revés y, después de que el australiano devolviera esa pelota con una volea cerca de la red, conectó un derechazo cruzado que cayó apenas dentro.

El español, segundo preclasificado, se mostró exultante y esbozó una amplia sonrisa tras asegurar su cuarto título del año —incluido el Abierto de Australia para completar un Grand Slam en su carrera— y el 28º de su carrera.

De Miñaur (5) buscaba su segundo título del año.

Avanzó a la final del torneo ATP 500 con una victoria en semifinales ante Alexander Zverev, quien el lunes pasará a encabezar el ranking. Alcaraz derrotó a Daniil Medvedev en la otra semifinal.

___ Vea aquí la cobertura completa de tenis de AP FUENTE: AP

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