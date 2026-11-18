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Carlos Alcaraz devuelve ante Danil Medmedev en las Finales de la ATP, el miércoles 18 de noviembre de 2026, en Turín. (AP Foto/Luca Bruno) AP

Alcaraz, siete veces campeón de torneos de Grand Slam, amplió su racha de triunfos a 11 partidos al intentar conquistar un tercer título consecutivo bajo techo tras los trofeos en Viena y París.

La presencia del astro español en las semifinales del exclusivo torneo de ocho jugadores quedará asegurada si Frances Tiafoe gana un set contra Flavio Cobolli en el otro partido del grupo.

Alcaraz cedió apenas cuatro juegos ante Tiafoe en su debut.

Medvedev, quinto del ranking, venció a Cobolli el lunes y ahora tiene marca de 1-1.

La victoria de Alcaraz fue la quinta en seis partidos ante jugadores del Top 5 este año. Su única derrota fue ante Jannik Sinner en la final del Masters de Montecarlo.

Recibió atención médica temprano en el segundo set.

___ Vea aquí la cobertura completa de tenis de AP FUENTE: AP