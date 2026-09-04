americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Alcaraz apura el paso en el US Open: "Me siento mejor de lo que pensaba"

NUEVA YORK (AP) — Más confianza, más rodaje en la pista y, sobre todo, más victorias.

Carlos Alcaraz celebra un punto ganado ante Wu Yibing durante la tercera ronda del US Open, el viernes 4 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth)
Carlos Alcaraz celebra un punto ganado ante Wu Yibing durante la tercera ronda del US Open, el viernes 4 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth) AP

El campeón defensor despachó con autoridad 6-3, 6-4, 6-1 al chino Wu Yibing para avanzar a los octavos de final del Abierto de Estados Unidos, y también estiró a 17 su racha de victorias en torneos de Grand Slam.

“Pienso que hice muchas cosas bien. ¿Podría haberlo hecho mejor? Sí, podría, pero en general estoy muy orgulloso y feliz con el partido”, declaró Alcaraz entrevistado a pie de cancha en el estadio Arthur Ashe.

El astro español no ha perdido en las grandes citas desde la final de Wimbledon 2025, donde fue derrotado por Jannik Sinner. En el arranque de la temporada, Alcaraz conquistó el título del Abierto de Australia, convirtiéndose en el hombre más joven —ahora con 22 años— que completa el Grand Slam en la carrera.

La lesión en la muñeca derecha provocó un largo tiempo de baja que impidió a Alcaraz disputar los dos siguientes Slams del curso, Roland Garros y Wimbledon. Este US Open es su primer torneo desde un partido del Abierto de Barcelona en abril.

“Me siento mejor de lo que pensaba”, dijo Alcaraz, quien va por su octavo cetro en un major y el tercero en el US Open.

Su rival de turno será el estadounidense Tommy Paul, quien ganó un duelo de cinco sets. El 20mo cabeza de serie remontó para imponerse 6-4, 3-6, 6-7 (4), 6-1, 6-3 ante el kazajo Alexander Bublik.

Alcaraz aventaja 6-2 en el duelo directo contra Paul, con victorias para el español en los últimos cinco cruces.

“Espero no cometer algunos de los errores que he cometido hoy", dijo Alcaraz. “Va a jugar en casa, lo que será una pequeña ventaja. Pero ya veremos. Igual estará un poco cansado después del partido de hoy”.

___

Vea aquí la cobertura completa de tenis de AP

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El volante argentino Enzo Fernández tras ser expulsado en la final del Mundial, el 19 de julio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. España se impuso 1-0. (AP Foto/Abbie Parr)

Manchester City ficha a Enzo Fernández e Iliman Ndiaye y supera los 600 millones de dólares este verano

ARCHIVO - Lionel Messi alza el trofeo de la Copa del Mundo tras vencer a Francia en la final, el 18 de diciembre de 2022, en Lusail, Qatar. (AP Foto/Martin Meissner)

Messi anuncia su retiro de la selección Argentina tras 20 años de carrera

Destacados del día

El presidente Donald Trump, junto al secretario de Estado Marco Rubio, habla durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, el miércoles 27 de mayo de 2026, en Washington. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

MARCO RUBIO ENDURECE MENSAJE SOBRE CUBA: "Trump y yo somos inquebrantables en que Cuba será libre"

EEUU GOLPEA AL CÍRCULO DE RAÚL CASTRO: sanciona a otro nieto y a entidades clave de finanzas, petróleo y níquel

EEUU GOLPEA AL CÍRCULO DE RAÚL CASTRO: sanciona a otro nieto y a entidades clave de finanzas, petróleo y níquel

Cuba autoriza empresas privadas con más de 100 trabajadores, pero mantiene fuertes controles estatales

Cuba autoriza empresas privadas con más de 100 trabajadores, pero mantiene fuertes controles estatales

MARCO RUBIO MARCA LÍNEA ROJA: Cuba deberá avanzar hacia la democracia para normalizar relaciones

MARCO RUBIO MARCA LÍNEA ROJA: Cuba deberá avanzar hacia la democracia para normalizar relaciones

Delta pide reducir drásticamente sus vuelos a Cuba hasta 2027 y suspender temporalmente la ruta desde Atlanta

Delta pide reducir drásticamente sus vuelos a Cuba hasta 2027 y suspender temporalmente la ruta desde Atlanta

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter