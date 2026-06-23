Alcántara fija récord de ponches de los Marlins en triunfo 6-4 sobre Rangers

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El lanzador abridor de los Marlins de Miami, Sandy Alcántara, reacciona tras convertirse en el líder histórico de ponches de la franquicia durante la séptima entrada de un partido de béisbol contra los Rangers de Texas, el martes 23 de junio de 2026, en Miami. (Foto AP/Lynne Sladky) AP

Alcantara (8-4), quien permitió una carrera en 6 2/3 entradas, ponchó a Kyle Higashioka en la séptima entrada para superar a Ricky Nolasco como el lanzador con más ponches en la historia del club, con 1.002.

La multitud de 9.971 personas ovacionó a Alcantara, quien ponchó a cuatro en total, y él se quitó la gorra en dirección a distintas secciones de las gradas. La labor de Alcantara terminó después de que otorgó base por bolas a Nicky López con cuatro lanzamientos tras el ponche a Higashioka.

Alcantara permitió cinco hits en las primeras 3 2/3 entradas y luego retiró a 11 bateadores consecutivos.

El dominicano Heriberto Hernández conectó un jonrón y un doble, mientras que Joe Mack y Owen Caissie también se volaron la cerca por los Marlins, que construyeron una ventaja de 6-1 antes de que los Rangers intentaran reaccionar.

Mack conectó un jonrón solitario para tomar la ventaja ante el relevista dominicano de los Rangers José Corniell (0-1) en la cuarta, para poner a los Marlins arriba 2-1.

Cal Quantrill permitió una carrera y tres hits en dos entradas. Fue su primera apertura de la temporada tras 15 apariciones como relevista.

___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP