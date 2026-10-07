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Alcalde opositor en Turquía se pasa al partido oficialista

ESTAMBUL (AP) — El alcalde de la tercera ciudad más grande de Turquía se pasó al partido del presidente Recep Tayyip Erdogan el miércoles, lo que le dio por primera vez a esa fuerza política la alcaldía de un bastión de la oposición.

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan en un evento en Estambul el 24 de marzo del 2024. (AP foto/Francisco Seco)
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan en un evento en Estambul el 24 de marzo del 2024. (AP foto/Francisco Seco) AP

Izmir había estado dirigida por el opositor Partido Republicano del Pueblo, o CHP, durante más de dos décadas hasta que el alcalde Cemil Tugay se incorporó al Partido de la Justicia y el Desarrollo de Erdogan, o AKP, en una ceremonia en su sede en Ankara.

En un breve discurso después de que Erdogan le colocara una insignia del partido en la solapa, Tugay describió al AKP como la “voz de los que no tienen voz” y prometió revitalizar y reconstruir Izmir como el primer alcalde del AKP en la ciudad portuaria del oeste.

Tugay, que ganó las elecciones de 2024 con el 49% de los votos, renunció al CHP en junio después de un caso legal que llevó a la destitución de su dirigencia.

La decisión del tribunal en mayo hizo que multitudes de miembros del CHP se marcharan, y muchos se sumaron al Nuevo Partido establecido por el depuesto líder del CHP, Ozgur Ozel, que ahora lo supera como el mayor partido de oposición. Tugay, sin embargo, se mantuvo como independiente y negó planes de unirse al AKP.

La asamblea municipal de Izmir sigue bajo el control de una mayoría del Nuevo Partido.

La policía instaló barreras en la plaza principal de Izmir el miércoles después de que la oposición llamara a la gente a protestar por la deserción de Tugay.

Desde 2024, cuando el CHP reforzó su control sobre muchas ciudades importantes, incluida la capital, Ankara, y Estambul, los municipios en manos del partido han sido blanco de oleadas de investigaciones penales que han llevado a que cientos de miembros del CHP sean encarcelados.

El caso más destacado es el de Ekrem Imamoglu, el alcalde metropolitano de Estambul y el aspirante preferido de la oposición para desafiar a Erdogan en las próximas elecciones presidenciales. Está tras las rejas desde marzo del año pasado.

Imamoglu enfrenta varios procesos judiciales, y el principal alega corrupción dentro del municipio de Estambul. Si es declarado culpable, podría ser condenado a más de 2.300 años de cárcel en total.

Mientras los críticos sostienen que los casos judiciales tienen motivaciones políticas y buscan debilitar a la oposición, el gobierno insiste en que el poder judicial del país es independiente y está libre de influencia política.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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