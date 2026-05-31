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Alcalde de NY no asistirá a desfile por el Día de Israel, pero promete reforzar la seguridad

NUEVA YORK (AP) — El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, no asistirá el domingo a un desfile anual en honor a Israel, dejando de lado una tradición política de varias décadas debido a su apoyo a los derechos de los palestinos.

Espectadores alientan a los participantes del Desfile por el Día de Israel, el domingo 31 de mayo de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Emil T. Lippe)
Espectadores alientan a los participantes del Desfile por el Día de Israel, el domingo 31 de mayo de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Emil T. Lippe) AP

Aunque ha tenido distintos nombres a lo largo de los años, el desfile del Día de Israel siempre ha sido un evento de asistencia obligada para alcaldes, gobernadores y otros políticos que buscan el apoyo de las multitudes que se congregan a lo largo de la Quinta Avenida para celebrar el nacimiento del Estado judío en 1948.

No es el caso de Mamdani. Su oficina difundió hace dos semanas un video en conmemoración de la Nakba, una palabra en árabe que significa “catástrofe” y se utiliza para describir el desplazamiento de unos 700.000 palestinos durante la guerra de 1948.

“Durante la campaña dije que no asistiría al desfile, y he dejado sumamente claras mis opiniones sobre el gobierno israelí”, declaró Mamdani el jueves en conferencia de prensa.

Pero también prometió una fuerte presencia policial para garantizar que el evento se lleve a cabo “sin contratiempos y en paz”.

“Aunque no asistiré, nuestro gobierno se ha estado preparando durante semanas para garantizar que el desfile sea seguro para todos los participantes”, subrayó.

La comisionada de policía de la ciudad, Jessica Tisch, quien es judía, confirmó su asistencia.

“Es decisión del alcalde no marchar, y es mi decisión marchar con orgullo”, dijo acompañada de Mamdani en la sede de la policía.

La ausencia del alcalde, aunque prevista desde hace tiempo, ha dado nuevo impulso a los opositores que consideran antisemitas sus críticas hacia el gobierno israelí.

El rabino Marc Schneier, fundador principal de The Hampton Synagogue en Long Island y presidente de la Foundation for Ethnic Understanding, que aboga por una mejor relación entre judíos y musulmanes, calificó la decisión de Mamdani como “una bofetada en la cara para todos los neoyorquinos judíos”.

“Háganos un favor, quédese en casa”, subrayó. “No lo necesitamos. No lo queremos”.

Schneier también arremetió contra el video de la Nakba de Mamdani, al que tildó de “propaganda”, repitiendo las preocupaciones de otros líderes judíos que señalaron que omitía el contexto sobre el desplazamiento de pueblos judíos durante ese periodo.

El video, que al parecer sería el primer reconocimiento de ese tipo por parte de un alcalde en funciones de la ciudad de Nueva York, presentaba la historia de una mujer que fue desplazada cuando tenía 9 años de edad --intercalada con un texto sobre la Nakba-- mientras describía la sensación de extrañar su hogar y decía: “son las suaves colinas de Palestina las que realmente me tocaron”.

“He vivido en distintos lugares, y siempre he sido una forastera”, dijo la mujer, Inea Bushnaq.

Los partidarios de Israel expresaron su indignación y afirmaron que el video debería haber reconocido el desplazamiento masivo de judíos de países de mayoría musulmana o el papel que desempeñó la masacre de judíos durante el Holocausto en el impulso por establecer un Estado judío.

Los alcaldes de la ciudad de Nueva York, que tiene la mayor población judía de Estados Unidos, han sido desde hace mucho tiempo partidarios visibles de Israel y a menudo visitan el país.

Sin embargo, el apoyo a Israel entre los estadounidenses ha ido disminuyendo en los últimos años, una tendencia que se aceleró en medio de la indignación por las acciones militares de Israel en Gaza.

Mamdani, el primer alcalde musulmán de la ciudad, se ha mantenido firme en su defensa de la causa palestina.

Ha dicho que cree que Israel tiene derecho a existir, pero no como una jerarquía que favorezca a los ciudadanos judíos. Al mismo tiempo, se ha comprometido a proteger a los judíos neoyorquinos y ha destacado el trabajo de la oficina de la ciudad para combatir el antisemitismo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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