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Alcalde de Newark impone toque de queda tras protestas por centro de detención migratoria

NEWARK, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — El alcalde de Newark impuso un toque de queda a primera hora del domingo en torno a un centro de detención de inmigrantes en Nueva Jersey luego de una serie de intensos enfrentamientos entre manifestantes y la policía.

Policías derriban una barricada durante un enfrentamiento con manifestantes cerca del centro de detención Delaney Hall, durante una protesta contra el traslado de detenidos y las políticas federales de inmigración, el sábado 30 de mayo de 2026, en Newark, Nueva Jersey. (AP Foto/Andres Kudacki)
Policías derriban una barricada durante un enfrentamiento con manifestantes cerca del centro de detención Delaney Hall, durante una protesta contra el traslado de detenidos y las políticas federales de inmigración, el sábado 30 de mayo de 2026, en Newark, Nueva Jersey. (AP Foto/Andres Kudacki) AP

El toque de queda en las inmediaciones de Delaney Hall estará en vigor entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana hasta nuevo aviso, señaló el alcalde Ras Baraka en un comunicado.

La medida se produjo después de otra noche de tensiones entre las fuerzas del orden y manifestantes. Fotografías y videos muestran a manifestantes mientras derriban barricadas y a policías con escudos antimotines que intentan replegar a la multitud. En un video que circula en redes sociales se puede ver a policías a caballo que avanzan entre la multitud en un intento por dispersar a los manifestantes.

Las protestas en Delaney Hall, con capacidad para 1.000 camas, comenzaron a principios de este mes después de que grupos defensores de derechos aseguraron que los detenidos iniciaron una huelga de hambre en protesta a las malas condiciones dentro de la instalación, la cual se ha convertido en el más reciente foco de oposición a la ofensiva del gobierno federal contra la inmigración.

La policía estatal de Nueva Jersey relevó el viernes a los agentes federales de control migratorio, quienes se habían estado enfrentando a los manifestantes por varios días.

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, indicó el domingo en la mañana en un comunicado que personas con el rostro cubierto intentaron derribar una barricada dentro de un área designada para protestas y estaban “arrojando proyectiles, utilizando las barreras como armas y prendiendo neumáticos en fuego”.

“Estas acciones ponen en peligro tanto a los manifestantes pacíficos como a las fuerzas del orden”, aseguró Sherrill, quien instó a mantener la calma para concentrarse en abogar por “mejores condiciones para los detenidos, para sus familias y, en última instancia, para el cierre de Delaney Hall”.

Sherrill también informó que el gobierno federal reanudó las visitas familiares en Delaney Hall a partir del domingo.

FUENTE: AP

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