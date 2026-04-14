americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Alcalde de comuna en Haití pide ayuda al gobierno tras ataque de pandillas

PUERTO PRÍNCIPE (AP) — El alcalde de una comuna del sur de Haití pidió ayuda al gobierno central el martes después de que un ataque de una pandilla dejara siete muertos.

Una comisaría en Seguin, en la comuna de Marigot, también fue incendiada durante el incidente ocurrido la noche del lunes, indicio de que las pandillas están extendiéndose a nuevos territorios.

El alcalde de Marigot, René Danneau, criticó a las autoridades por no responder con la rapidez suficiente.

“Estamos pidiendo al primer ministro que tome todas las medidas necesarias”, declaró Danneau a Radiotélévision Caraïbes. Manneau manifestó que las víctimas eran jóvenes que trabajaban junto a la policía y reunían información para ayudarles a proteger a la población.

La violencia de las pandillas se ha concentrado en gran medida en la capital, Puerto Príncipe, y en el territorio rural al norte de esta.

No está claro qué pandilla fue responsable del ataque en Seguin.

Según las estadísticas más recientes de la ONU, más de 5.500 personas fueron reportadas muertas por violencia en todo Haití entre marzo de 2025 y enero de este año, y más de 2.600 resultaron heridas. La violencia de las pandillas también ha desplazado a más de 1,4 millones de personas en un país de casi 12 millones de habitantes.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El dominicano Agustín Ramírez de los Marlins de Miami le da los cinco a sus compañeros tras anotar en la cuarta entrada ante los Bravos de Atlanta el lunes 13 de abril del 2026. (AP Foto/Colin Hubbard)

Marlins vencen 10-4 a Bravos para cortar racha de tres derrotas

Keiko Fujimori, candidata presidencial del partido Fuerza Popular, habla flanqueada por los candidatos al Congreso Luis Galarreta, a la izquierda, y Micky Torres, a la derecha, tras el cierre de las urnas en las elecciones generales en Lima, Perú, el domingo 12 de abril de 2026. (AP Foto/Gerardo Marin)

Fujimori y López Aliaga lideran el conteo de votos de la elección presidencial en Perú

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se dirige a hablar con la prensa antes de abordar el Air Force Two, el viernes 10 de abril de 2026, en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, previo a su viaje a Pakistán para entablar conversaciones sobre Irán. (AP Foto/Jacquelyn Martin, pool)

Vance viaja a Pakistán para encabezar conversaciones con Irán sobre el fin de la guerra

Unas personas acuden al súper en Glenview, Ill., el 4 de julio 2022. (Foto AP/Nam Y. Huh)

La economía estadounidense creció 0,5% en el último trimestre de 2025

Destacados del día

Cinco cubanos arrestados en Texas por robar y sacrificar 70 reses en esquema criminal millonario

Cinco cubanos arrestados en Texas por robar y sacrificar 70 reses en esquema criminal millonario

Trump lanza advertencia sobre Cuba: Tal vez nos detengamos allí, ha sido horriblemente mal gobernada

Trump lanza advertencia sobre Cuba: "Tal vez nos detengamos allí, ha sido horriblemente mal gobernada"

Cubana muere sola en México y su cuerpo podría terminar en fosa común si nadie la reclama

Cubana muere sola en México y su cuerpo podría terminar en fosa común si nadie la reclama

EEUU inicia bloqueo total contra Irán en Ormuz: restringe barcos y dispara tensión global

EEUU inicia bloqueo total contra Irán en Ormuz: restringe barcos y dispara tensión global

Iberia suspende vuelos a Cuba desde junio por crisis de combustible y caída de la demanda turística

Iberia suspende vuelos a Cuba desde junio por crisis de combustible y caída de la demanda turística

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter