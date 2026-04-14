Alcalde de comuna en Haití pide ayuda al gobierno tras ataque de pandillas

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Una comisaría en Seguin, en la comuna de Marigot, también fue incendiada durante el incidente ocurrido la noche del lunes, indicio de que las pandillas están extendiéndose a nuevos territorios.

El alcalde de Marigot, René Danneau, criticó a las autoridades por no responder con la rapidez suficiente.

“Estamos pidiendo al primer ministro que tome todas las medidas necesarias”, declaró Danneau a Radiotélévision Caraïbes. Manneau manifestó que las víctimas eran jóvenes que trabajaban junto a la policía y reunían información para ayudarles a proteger a la población.

La violencia de las pandillas se ha concentrado en gran medida en la capital, Puerto Príncipe, y en el territorio rural al norte de esta.

No está claro qué pandilla fue responsable del ataque en Seguin.

Según las estadísticas más recientes de la ONU, más de 5.500 personas fueron reportadas muertas por violencia en todo Haití entre marzo de 2025 y enero de este año, y más de 2.600 resultaron heridas. La violencia de las pandillas también ha desplazado a más de 1,4 millones de personas en un país de casi 12 millones de habitantes.

___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP