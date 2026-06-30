Alaska, Francisco Céspedes, Lila Downs y Daniela Mercury recibirán el Premio a la Excelencia Musical

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ARCHIVO - Lila Downs posa durante una entrevista sobre su álbum "Al Chile" en Nueva York el 3 de mayo de 2019. (Foto AP/Bebeto Matthews, archivo) AP

El Premio a la Excelencia Musical se otorga a intérpretes que a lo largo de sus carreras han realizado contribuciones creativas de sobresaliente valor artístico a la música latina y sus comunidades. El Premio del Consejo Directivo reconoce a personas que han realizado importantes aportes a la música latina, aunque no necesariamente a través de interpretaciones. Ambas distinciones son otorgadas por votación del Consejo Directivo de La Academia Latina de la Grabación. El homenaje se realizará el 9 de noviembre durante la 27ª Semana Anual Latin Grammy en Las Vegas.

“Es un inmenso privilegio honrar a estas leyendas vivientes, un grupo excepcional cuya influencia trasciende generaciones y géneros y que continúan enriqueciendo y redefiniendo nuestra herencia musical”, dijo en un comunicado Manuel Abud, director general de La Academia Latina de la Grabación.

Por segundo año consecutivo durante la ceremonia también se reconocerá al ganador del Premio al Educador de Música Latina. Esta distinción, presentada en asociación con la Fundación Cultural Latin Grammy, honra a un educador excepcional que ha tenido un impacto significativo al incorporar la música latina en su plan de estudios. Como parte del reconocimiento, el programa de música de la escuela del ganador recibirá una donación de instrumentos musicales valuada en 10.000 dólares para apoyar la educación musical.

Alaska Fundadora de Alaska y Dinarama así como Fangoria, nació en la Ciudad de México en 1963, su nombre verdadero es Olvido Gara Jova y se trasladó a España cuando era niña. Alaska comenzó su carrera musical con Kaka de Luxe, una de las primeras bandas del punk español. En 1979 creó Alaska y los Pegamoides, que cuatro años después se transformaría en Alaska y Dinarama. Intérprete de éxitos como “Ni tú ni nadie” (1984) y “A quién le importa” (1986) de melodías de pop electrónico y letras contestatarias. Alaska continúa activa en los estudios de grabación y salas de concierto a través de Iberoamérica.

Francisco Céspedes Francisco Céspedes tiene un estilo único que mezcla jazz y bolero. Nació en Cuba y desde 1992 está radicado en México. En su carrera ha compuesto canciones para artistas como Luis Miguel y colaborado con Alejandro Sanz, así como los fallecidos Armando Manzanero y Pablo Milanés con quienes lanzó los álbumes “Armando un Pancho” y “P&P”. Su debut de 1997, “Vida loca”, lo llevó al gusto popular a través de la canción que da título al disco. Ha sido nominado a varios Latin Grammy.

Lila Downs Lila Downs posee un poder vocal que la lleva del jazz a la cumbia y el bolero. Ha sido galardonada con seis Latin Grammy y un Grammy. Su más reciente álbum es “Cambias mi mundo”, el cual lanzó poco antes de su participación en la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Hija de una madre mixteca y un padre estadounidense, Anna Lila Downs Sánchez nació en Tlaxiaco, Oaxaca, en 1968. Su álbum debut “Ofrenda” allanó el camino para otras producciones como “Pecados y Milagros”, “Una sangre” y “Balas y chocolate”.

Daniela Mercury Daniela Mercury es pionera del género musical brasileño axé y su canción “O canto da cidade” es un himno que ha perdurado durante más de tres décadas. Su música es una fusión de estilos con la que ha buscado expandir los límites del sonido. Mercury, originaria de Salvador, Bahía, ha vendido más de 20 millones de discos y tiene 26 álbumes publicados, entre los que destacan su clásico “Feijão com arroz” de 1998 y el álbum en vivo “Balé Mulato”, que recibió el Latin Grammy en 2007. Chichí Peralta El cantautor, compositor, arreglista y productor Chichí Peralta es una de las figuras más influyentes de la música de República Dominicana. Es fundador de Chichí Peralta & Son Familia, cuya propuesta musical fusiona tradición, modernidad e identidad caribeña, incluyendo sus álbumes con la London Symphony Orchestra. Peralta nació en Santo Domingo y descubrió la percusión a los cuatro años. Ha sido galardonado con un Latin Grammy. Omar Alfanno El galardonado con el Premio del Consejo Directivo 2026, Omar Alfanno es compositor de clásicos de la música latina como “El gran varón”, “A puro dolor”, “Y hubo alguien” y “Amores como el nuestro”. Nació en Santiago de Veraguas, Panamá, en 1957; sus canciones han sido grabadas por más de 500 artistas, entre ellos Gilberto Santa Rosa, Jerry Rivera, Marc Anthony y Shakira. Es miembro del Salón de la Fama de los Compositores Latinos y ganador de un Latin Grammy. Alfanno promueve la educación musical para jóvenes de escasos recursos en Panamá a través de la Fundación Omar Alfanno. FUENTE: AP