americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Alan Roden pega el hit de la victoria y los Mellizos superan 6-5 a Guardianes

MINNEAPOLIS (AP) — Alan Roden conectó un sencillo productor de la carrera de la victoria en la novena entrada y los Mellizos de Minnesota vencieron 6-5 a Cleveland la noche del miércoles para lograr su cuarta victoria consecutiva sobre los Guardianes.

Alan Roden, centro izquierda, de los Mellizos de Minnesota, celebra con sus compañeros de equipo después de batear un sencillo decisivo que impulsó a Royce Lewis en la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Guardianes de Cleveland, el miércoles 8 de julio de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Joseph Scheller)
Alan Roden, centro izquierda, de los Mellizos de Minnesota, celebra con sus compañeros de equipo después de batear un sencillo decisivo que impulsó a Royce Lewis en la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Guardianes de Cleveland, el miércoles 8 de julio de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Joseph Scheller) AP

Los Mellizos ganaron cuatro seguidos y cinco de seis en total.

Roden pegó dos sencillos e impulsó dos carreras. Kody Clemens se fue de 4-3 con un doble y una carrera producida, y Brooks Lee conectó dos sencillos e impulsó un par de carreras.

El venezolano Yoendrys Gómez (1-0) lanzó una novena entrada sin permitir carreras para conseguir su primera victoria de la temporada.

Brayan Rocchio, de Venezuela, y Rhys Hoskins conectaron jonrones por los Guardianes.

Chase DeLauter conectó un sencillo para abrir la cuarta entrada antes de que Rocchio pegara un jonrón de 401 pies ante el abridor de los Mellizos, Connor Prielipp. Hoskins siguió con un cuadrangular solitario, su segundo juego consecutivo con vuelacercas.

Pero los Mellizos respondieron en la parte baja del episodio.

Lee, Clemens y Josh Bell conectaron sencillos para llenar las bases sin outs. Lee anotó cuando Royce Lewis recibió base por bolas; Luke Keaschall siguió con un elevado de sacrificio que remolcó a Clemens, y Roden añadió un sencillo productor que puso el juego 3-3.

Kahlil Watson, de Cleveland, recibió base por bolas en cuatro lanzamientos para abrir la séptima y luego se robó la segunda base antes de que Steven Kwan recibiera pasaporte. DeLauter conectó un sencillo e impulsó a Watson, y Kwan anotó con un toque de sacrificio de Rocchio.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Lionel Messi celebra tras anotar el segundo gol de Argentina en la victoria 3-2 ante Egipto en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Colin Hubbard)

Messi, Marruecos y 6 equipos de Europa en los cuartos de final del Mundial. Lo habitual

El delantero egipcio Mohamed Salah (10) reclama al árbitro francés Francois Letexier durante el partido contra Argentina en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Egipto arde tras desperdiciar ventaja de dos goles y perder 3-2 ante Argentina en el Mundial

Hans Vanaken, de Bélgica, festeja tras anotar por un error del arquero estadounidense Matt Freese en el duelo de octavos de final de la Copa del Mundo, realizado el lunes 6 de julio de 2026 (AP Foto/Abbie Parr)

Bélgica avanza a cuartos, aplasta 4-1 a EEUU, y el último coanfitrión del Mundial sucumbe

Folarin Balogun (20) celebra tras anotar el primer gol de Estados Unidos en el partido contra Bosnia en los 16vos de final del Mundial, el miércoles 1 de julio de 2026, en Santa Clara, California. (AP Foto/Julio Cortez)

FIFA suspende la sanción de un partido a Balogun y podrá jugar con EEUU ante Bélgica

Destacados del día

SALE DE PRISIÓN EN MIAMI PELOTERO CUBANO DEL TEAM ASERE ACUSADO DE TRÁFICO DE DROGAS: ¿Qué se sabe?

SALE DE PRISIÓN EN MIAMI PELOTERO CUBANO DEL TEAM ASERE ACUSADO DE TRÁFICO DE DROGAS: ¿Qué se sabe?

Influencer cubano de Hialeah asume responsabilidad tras arresto en operativo de prostitución en Miami

Influencer cubano de Hialeah asume responsabilidad tras arresto en operativo de prostitución en Miami

Sin luz, sin comida y sin miedo: La Habana vuelve a protestar contra el régimen por los apagones

Sin luz, sin comida y sin miedo: La Habana vuelve a protestar contra el régimen por los apagones

Lionel Messi celebra tras anotar el segundo gol de Argentina en la victoria 3-2 ante Egipto en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Colin Hubbard)

Messi, Marruecos y 6 equipos de Europa en los cuartos de final del Mundial. Lo habitual

Ismael Cala pide a Keiko Fujimori que lo prepare para ser presidente de una Cuba libre

Ismael Cala pide a Keiko Fujimori que lo prepare para ser presidente de una Cuba libre

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter