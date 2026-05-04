Alabama y Tennessee avanzan para trazar nuevos mapas electorales tras fallo de la Corte Suprema

La Corte Suprema de Estados Unidos en Washington, el 3 de abril del 2026. (AP foto/Rahmat Gul) AP

La gobernadora republicana de Alabama, Kay Ivey, convocó a los legisladores para que regresen a Montgomery a partir del lunes con el fin de aprobar planes de contingencia para elecciones primarias especiales, con la esperanza de que la Corte Suprema permita al estado cambiar los mapas congresionales antes de los comicios de mitad de mandato de noviembre. Es una medida que, según líderes legislativos republicanos, “le daría a nuestro estado una oportunidad de enviar a siete miembros republicanos al Congreso”. La delegación de siete integrantes actualmente tiene dos demócratas.

En Tennessee, el gobernador republicano Bill Lee también anunció una sesión especial a partir del martes para que la Legislatura controlada por republicanos divida el único distrito de la Cámara de Representantes del estado en manos de los demócratas, centrado en la ciudad de Memphis, de mayoría afroestadounidense.

La decisión de la Corte Suprema de la semana pasada, que anuló un distrito congresional de mayoría afroestadounidense en Luisiana, sostuvo que el trazado del mapa se basó demasiado en la raza. El fallo empezó a repercutir en las legislaturas estatales de todo el Sur, mientras los republicanos contemplan la posibilidad de establecer nuevas líneas de distritos electorales para las elecciones de mitad de mandato de 2026, o al menos para 2028.

El presidente Donald Trump alentó el domingo a más estados a sumarse al redistritaje en una publicación en redes sociales, al afirmar que su partido podría ganar 20 escaños en la Cámara de Representantes.

“Deberíamos exigir que las legislaturas estatales hagan lo que la Corte Suprema dice que debe hacerse”, expresó Trump. “Eso es más importante que la conveniencia administrativa”.

Los distritos legislativos por lo general se redibujan solo una vez por década, después de un censo, para tener en cuenta los cambios de población. Pero Trump instó el año pasado a los republicanos de Texas a redibujar los distritos para darle al partido una ventaja. Los demócratas en California respondieron haciendo lo mismo, y luego otros estados se sumaron.

Legisladores, comisiones o tribunales ya han adoptado nuevos distritos en ocho estados antes de las elecciones de mitad de mandato. Los republicanos creen que podrían ganar hasta 13 escaños gracias a nuevos distritos congresionales en cinco estados, mientras que los demócratas creen que podrían sumar hasta 10 a partir de nuevos distritos adoptados en tres estados.

Florida se convirtió en el más reciente en aprobar nuevos distritos el día del fallo de la Corte Suprema. Luisiana se movió con rapidez para retrasar su primaria congresional del 16 de mayo y dar tiempo a que los legisladores aprueben nuevos distritos. Demócratas y grupos de derechos civiles están impugnando en los tribunales esa suspensión de la elección. El gobernador de Carolina del Sur sugirió que su estado también podría reconsiderar su mapa congresional.

El senador Raphael Warnock, demócrata de Georgia, describió la decisión del tribunal y la carrera por el redistritaje como un intento de revertir el Movimiento por los Derechos Civiles.

“Dijeron que vamos a permitir que políticos partidistas manipulen los distritos, para que incluso cuando ustedes se presenten, su voz no tenga tanto impacto porque vamos a jugar con las líneas”, manifestó el domingo desde el púlpito de la Iglesia Bautista Ebenezer, donde Martin Luther King Jr. se desempeñó como pastor. “Ese no es un método nuevo. Es un método viejo. Es un método de Jim Crow”.

Alabama y Tennessee presionan por nuevos mapas

Jueces federales ordenaron previamente a Alabama usar un mapa seleccionado por el tribunal con un segundo distrito con un número considerable de votantes afroestadounidenses. Los jueces también ordenaron a Alabama usar el nuevo mapa hasta después del Censo de 2030. Alabama está apelando esa decisión y espera que el tribunal, a la luz del fallo sobre Luisiana, le permita al estado volver a un mapa de 2023 trazado por los legisladores estatales. Esa propuesta alteraría de manera sustancial el distrito que ahora representa el congresista Shomari Figures, un demócrata afroestadounidense.

La propuesta en Alabama depende de que los tribunales levanten la orden judicial a tiempo para cambiar los mapas antes de la elección de noviembre. Los legisladores considerarán proyectos que permitirían primarias congresionales especiales en los cuatro distritos afectados si eso ocurre.

“Como sigo diciendo, Alabama conoce mejor que nadie a nuestro estado, a nuestra gente y a nuestros distritos”, afirmó Ivey.

Los demócratas criticaron con dureza cualquier intento de cambiar los distritos antes de las elecciones inminentes.

“Esta sesión especial es una descarada toma de poder por parte del liderazgo republicano en Montgomery para eliminar escaños ocupados por demócratas afroestadounidenses”, declaró el exsenador Doug Jones, candidato demócrata a gobernador de Alabama.

La medida de Tennessee llega después de una campaña de presión de Trump y otros republicanos para reconfigurar el 9.º Distrito Congresional del estado. Los republicanos habían estado impedidos, por precedentes anteriores en casos de la Ley de Derecho al Voto, de dispersar a los votantes demócratas del distrito entre distritos conservadores vecinos y hacerlo ganable. Pero es posible que la ley ya no sea un obstáculo.

“Les debemos a los habitantes de Tennessee garantizar que nuestros distritos congresionales reflejen con precisión la voluntad de los votantes de Tennessee”, sostuvo Lee, el gobernador.

El periodo de inscripción de candidaturas en Tennessee terminó en marzo, y la elección primaria está programada para el 6 de agosto. Los demócratas señalaron que, en 2022, la Corte Suprema estatal frenó un redistritaje adicional porque estaba demasiado cerca de una elección. Argumentaron que el tribunal también es su mejor esperanza esta vez.

“No podemos seguir haciendo cosas como estas y llamarnos una democracia”, declaró la senadora estatal demócrata Raumesh Akbari en una conferencia de prensa frente al Museo de los Derechos Civiles en Memphis.

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Contribuyeron a esta nota los corresponsales Jeff Amy, Bill Barrow, Jack Brook, Nicholas Riccardi y David A. Lieb.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP