Ferguson, la principal opción de recepción en su posición en su segunda temporada procedente de Oregon, se lesionó inicialmente el tobillo en una derrota de la Semana 3 en casa de los Broncos de Denver y fue colocado en la lista de lesionados. Volvió a entrenar a principios de noviembre, pero se lesionó el isquiotibial en una sesión de entrenamiento un viernes, antes de una victoria de la Semana 9 en casa de los Commanders de Washington.

El entrenador Sean McVay explicó que el proceso de rehabilitación de la lesión en el isquiotibial de Ferguson dificultó la recuperación de su tobillo, lo que hizo necesaria una operación para reparar el ligamento deltoideo.

“No sé si necesariamente fue un contratiempo específico tanto como que simplemente no está avanzando. No podía apoyar el pie con firmeza, y muchas de las cosas en las que se basa su juego dependen de ser ese atleta explosivo y reactivo”, comentó McVay.

Ferguson sumó siete recepciones para 63 yardas y un touchdown en tres partidos esta temporada, y los Rams (6-4) esperaban que su regreso ayudara a compensar las ausencias de los receptores abiertos Puka Nacua y Davante Adams. Nacua se perderá el resto de la temporada tras una cirugía de rodilla, mientras que Adams ha estado fuera por una lesión en el isquiotibial.

La cirugía de Nacua salió bien, señaló McVay, y espera que el jugador de 25 años —que fue All-Pro en 2025— esté listo para el inicio de la próxima temporada.

Nacua tiene previsto convertirse en agente libre en esta temporada baja. Aunque ha sido uno de los receptores más productivos de la liga, también ha protagonizado varios incidentes de alto perfil fuera del campo, lo que llevó a la NFL a suspenderlo por tres partidos antes de que se supiera que Nacua no podría volver a jugar esta temporada.

McVay no quiso decir si espera que Nacua regrese con los Rams. Tendrán la oportunidad de aplicarle la etiqueta de jugador franquicia.

“Hay mecanismos que nos gustaría poder intentar resolver para mantener a estos jugadores realmente buenos y a estas personas que queremos, y sin duda Puka está en el centro de nuestros pensamientos”, manifestó McVay.

Los Rams declinaron adquirir a un receptor abierto en la fecha límite de traspasos en parte porque esperaban que Ferguson y Nacua regresaran esta temporada. McVay indicó que fue la decisión correcta con base en la información disponible para la organización en ese momento.

Entran a su partido en casa contra los Packers de Green Bay (6-4) la noche del miércoles con Tutu Atwell, Konata Mumpfield, Xavier Smith y el novato C.J. Daniels como los receptores abiertos en su roster. También harán convocatorias desde su equipo de prácticas.

“Es una lástima perder esas dos piezas importantes, pero creo que hay que ajustarse y adaptarse. Estas son las cartas que nos tocaron”, expresó McVay.

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FUENTE: AP