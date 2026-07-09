Al menos tres heridos por ataque con explosivos en el noreste de Colombia

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Tres miembros del equipo de seguridad y vigilancia de las oficinas ubicadas en Tibú, en la convulsa región de Catatumbo, resultaron heridos y fueron remitidos a un hospital local por un “fuerte traumatismo provocado por la onda expansiva” del explosivo.

La estructura de las oficinas administrativas del aeropuerto resultó afectada y las autoridades evalúan el alcance de los daños materiales, agregó el reporte.

La Aeronáutica aseguró que están en comunicación con las fuerzas militares y de policía para dar con el paradero de los responsables del ataque, sin apuntar a ningún grupo armado.

En el Catatumbo opera la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, alzado en armas desde 1964 y con fuerte presencia en la frontera con Venezuela, y facciones disidentes de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron a un acuerdo de paz firmado hace una década.

El gobierno electo del conservador Abelardo de la Espriella deberá lidiar con la violencia que siembran los grupos armados ilegales en zonas como Catatumbo, en el noreste, para lo que ha prometido arreciar las operaciones militares y acabar con las mesas de negociación de paz que abrió el saliente gobierno de Gustavo Petro.

De la Espriella visitó la víspera Cúcuta, la capital del departamento de Norte de Santander, desde donde declaró “objetivo militar” a dos cabecillas, tanto del ELN como de las disidencias de las FARC, que operan en la zona.

“Tienen un mes para entregarse; de lo contrario, vamos a ir por ustedes”, aseguró De la Espriella, quien se posesionará el 7 de agosto. Ambos grupos ilegales se disputan el control de la región del Catatumbo, una de las principales áreas productoras de coca de Colombia, además estratégica por conectar con Venezuela en una porosa frontera. FUENTE: AP