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La policía colombiana indicó en un comunicado que los explosivos fueron lanzados en la madrugada contra el Departamento de Policía Norte de Santander sin dejar agentes heridos.

Sin embargo, informó que dos civiles resultaron con “laceraciones menores” y recibieron atención médica. Según el reporte policial, algunas viviendas cercanas a instalaciones de esa fuerza fueron afectadas por la detonación del explosivo.

La policía no señaló de inmediato a los presuntos autores e indicó que investigará.

En la zona operan varios grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), considerado la última guerrilla activa del país, y disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que no se acogieron a un proceso de paz firmado con el Estado en 2016.

Cúcuta es una ciudad estratégica para los grupos ilegales y las bandas criminales por su porosa frontera con Venezuela, usada para el tráfico de drogas, el contrabando y el tráfico de migrantes. A finales de octubre, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó militarizarla luego de hechos violentos que incluyeron un ataque con explosivos.

Los ataques con explosivos lanzados con drones —incluyendo los tipo “enjambre”, que utilizan un grupo de esos artefactos para atacar en simultáneo— se han convertido en una de las principales preocupaciones en seguridad del país.

La Fundación Ideas para la Paz, un centro de pensamiento sobre el conflicto colombiano, advirtió que entre enero y septiembre de este año se han perpetrado 323 ataques con drones en todo el país, un crecimiento de 95% con respecto al mismo periodo de 2025. El gobierno del conservador mandatario, quien ha centrado su política de seguridad en la mano dura, ha dicho que se debe incrementar la dotación de sistemas de defensa antidrones y de capacidades ofensivas para enfrentar la escalada violenta que afecta tanto a uniformados como a civiles. FUENTE: AP