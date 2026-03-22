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Al menos 64 muertos en un ataque a un hospital en Sudán, según la OMS

EL CAIRO, Egipto (AP) — Al menos 64 personas murieron, incluidos al menos 13 niños, en un ataque contra un hospital en la región occidental de Darfur, en Sudán, esta semana, informó el sábado la Organización Mundial de la Salud.

El ataque del viernes contra el Hospital Universitario Al Daein, en Darfur Oriental, también dejó al menos 89 heridos y dejó al hospital fuera de servicio, señaló en X Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS.

Sudán se sumió en el caos en abril de 2023, cuando una pugna de poder entre el ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido, un grupo paramilitar rival, derivó en una guerra en todo el país.

Las Fuerzas de Apoyo Rápido han responsabilizado al ejército del ataque contra el hospital.

El ejército ha negado el ataque, pero dos funcionarios militares indicaron que la operación tenía como objetivo una comisaría cercana. Hablaron bajo condición de anonimato, ya que no se les permitía abordar el asunto públicamente.

La devastadora guerra ha matado a más de 40.000 personas, según cifras de la ONU, pero los grupos de ayuda afirman que esa cifra es inferior a la real y que el número verdadero podría ser mucho mayor.

La OMS ha dicho que más de 2.000 personas han muerto en ataques contra instalaciones médicas desde el inicio de la guerra.

“Ya se ha derramado demasiada sangre. Se ha infligido demasiado sufrimiento. Ha llegado el momento de desescalar el conflicto en Sudán”, manifestó Ghebreyesus.

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El periodista de The Associated Press Yassir Abdalla, en Shendi, Sudán, contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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