Al menos 6 muertos y 11 heridos tras volcamiento de autobús en el suroeste de Colombia

Compartir en:









El percance se produjo en la madrugada mientras el autobús se trasladaba por la vía Garzón – Neiva, en el departamento de Huila. El vehículo cubría la ruta entre San Vicente -en el sureño departamento de Caquetá- y la capital, Bogotá.

Un reporte de la policía de tránsito enviado a The Associated Press, señaló que la causa del percance sería “un posible microsueño del conductor”, aunque las investigaciones continúan para determinar las circunstancias en que se produjo.

El director de Tránsito y Transporte de la Policía, coronel Edwin Correa, aseguró que es responsabilidad de los conductores garantizar un “descanso adecuado ante de iniciar un recorrido”, citó el informe policial.

De acuerdo con reportes de medios locales, entre las víctimas se encontrarían dos menores de edad, aunque dicha información no fue precisada por la policía.

Imágenes difundidas en redes sociales dejaron ver al autobús volcado sobre la calzada mientras continuaban las tareas de rescate de las víctimas y heridos, en medio de lamentos de sus familiares. Posteriormente la estructura fue retirada de la vía y habilitada la circulación.

La cooperativa de transporte “Cootranscaquetá” lamentó el hecho en un comunicado difundido en sus redes sociales.

FUENTE: AP