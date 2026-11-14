americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Al menos 6 muertos y 11 heridos tras volcamiento de autobús en el suroeste de Colombia

BOGOTÁ (AP) — El volcamiento de un autobús en una carretera del suroeste de Colombia dejó el sábado seis fallecidos y 11 heridos, informó la policía.

El percance se produjo en la madrugada mientras el autobús se trasladaba por la vía Garzón – Neiva, en el departamento de Huila. El vehículo cubría la ruta entre San Vicente -en el sureño departamento de Caquetá- y la capital, Bogotá.

Un reporte de la policía de tránsito enviado a The Associated Press, señaló que la causa del percance sería “un posible microsueño del conductor”, aunque las investigaciones continúan para determinar las circunstancias en que se produjo.

El director de Tránsito y Transporte de la Policía, coronel Edwin Correa, aseguró que es responsabilidad de los conductores garantizar un “descanso adecuado ante de iniciar un recorrido”, citó el informe policial.

De acuerdo con reportes de medios locales, entre las víctimas se encontrarían dos menores de edad, aunque dicha información no fue precisada por la policía.

Imágenes difundidas en redes sociales dejaron ver al autobús volcado sobre la calzada mientras continuaban las tareas de rescate de las víctimas y heridos, en medio de lamentos de sus familiares. Posteriormente la estructura fue retirada de la vía y habilitada la circulación.

La cooperativa de transporte “Cootranscaquetá” lamentó el hecho en un comunicado difundido en sus redes sociales.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Agentes revisan un automóvil dañado en una explosión, en Moscú, el viernes 13 de noviembre de 2026. (Foto AP/Pavel Bednyakov)

Atentados en Rusia matan a oficial militar y hieren a asesor del ex primer ministro ucraniano

En esta captura de un video difundido por WABC-TV se puede ver a personal de emergencia en el lugar en donde un edificio se vino abajo, el miércoles 11 de noviembre de 2026, en Brooklyn, Nueva York. (WABC-TV vía AP)

Derrumbe de un edificio en Nueva York deja a personas atrapadas bajo los escombros

Foto entregada por el Servicio de Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia el 11 de noviembre del 2026, que muestra al embajador ruso en Estados Unidos Alexander Darchiev en Moscú. (Servicio de Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia via AP)

Fallece a los 66 años Alexander Darchiev, embajador ruso en EEUU

Destacados del día

MUERE EL GENERAL CUBANO GUSTAVO FLEITAS RAMÍREZ, MANDARRIA: su hijo revela un duro conflicto familiar

MUERE EL GENERAL CUBANO GUSTAVO FLEITAS RAMÍREZ, "MANDARRIA": su hijo revela un duro conflicto familiar

Pasajeros esperan en una terminal del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan-Washington, el 13 de noviembre de 2026, en Arlington, Virginia, luego de que las autoridades cancelaron vuelos en todo el país. (AP Foto/Tom Brenner)

Miles de vuelos cancelados mientras aerolíneas tratan de recuperarse de suspensión de vuelos en EEUU

Un vuelo de American Airlines despega del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan Washington en Arlington, Virginia, después de que la Administración Federal de Aviación de EEUU suspendió vuelos a nivel nacional, el sábado 14 de noviembre de 2026. (Foto AP/Tom Brenner)

¿Qué saber tras la suspensión nacional de vuelos en EEUU?

DÍAZ-CANEL ASEGURA QUE CUBA SE PREPARA PARA RECHAZAR UNA AGRESIÓN MILITAR EXTRANJERA

DÍAZ-CANEL ASEGURA QUE CUBA SE PREPARA PARA RECHAZAR UNA AGRESIÓN MILITAR EXTRANJERA

¡ESTADOS UNIDOS SUSPENDE TODOS LOS DESPEGUES A NIVEL NACIONAL POR FALLAS EN EL CONTROL AÉREO!
ULTIMA HORA

¡ESTADOS UNIDOS SUSPENDE TODOS LOS DESPEGUES A NIVEL NACIONAL POR FALLAS EN EL CONTROL AÉREO!

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter